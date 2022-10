कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम करते हैं ये फूड्स, आज ही शुरू करें सेवन

हाइलाइट्स बेरीज में एंटी-ऑक्सिडेंट्स पाए जाते हैं, जो हार्ट हेल्थ इंप्रूव करते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी होता है.

How To Prevent Cancer And Heart Disease: वैसे तो शरीर में सूजन कई वजहों से हो सकती है. जिसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और मोटापा शामिल है. ऐसा कहीं ना कहीं रुटीन डाइट की भी वजह से हो सकता है. लाइफस्टाइल में टेंशन लेने और कम एक्सरसाइज करने से सूजन झेलनी पड़ सकती हैं. जिस वजह से कैंसर और दिल की बिमारी जैसी जानलेवा बिमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे कई फूड्स हैं जो नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में जाकर शरीर में काम करते हैं. डाइट में बदलाव करके ना सिर्फ शरीर में सूजन बल्कि कैंसर और दिल से जुड़ी बिमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है. एंटी इन्फ्लेमेटरी की कमाल की डाइट को कैसे फॉलो करें, चलिए जान लेते हैं.

बेरीज

बेरीज में एंटी- ऑक्सिडेंट के गुण होते हैं. इम्युनिटी बढ़ाने के साथ इससे शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है. डाइट में बेरीज को शामिल करेंगे तो कैंसे और दिल की बीमारी से बचे रहेंगे.

मछली

प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली को डाइट में जरुर शामिल करना चाहिए. ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. जो मछली में ही मिलता है. इसे खाने से कैंसे और दिल की बिमारी के खतरे से बचा जा सकता है.

ब्रोकली

ब्रोकली में पोष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा डाइट में ब्रसेल्स और स्प्राउट्स को शामिल करें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रूस वाली सब्जियों का सेवन करें से दिल की बिमारी और कैंसर होने का खतरा कम रहता है.

एवोकाडो

खाने में टेस्टी का लगने वाला एवोकाडो काफी लोगों को पसंद होता है. इसमें नेचुरल बटर होता है. इसके अलावा इसमें ढेर सारा विटामिन, कैरोटिन और खनिज तत्व मौजूद होते हैं. जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरह से फायदा देते हैं.

ग्रीन टी

ग्रीन टी को अच्छी सेहत का वरदान माना जाता है. हर रोज ग्रीन टी पीने से शरीर में एक्सरा कोलेस्ट्रोल जमा नहीं हो पाता. इसमें एंटी- ऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लमेटरी भरपूर मात्रा में होते हैं. इसे पीने से दिल की बिमारी और कैंसर के अलावा अल्जाइमर की समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है. ये कुछ ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, जिन्हें शामिल करने से कैंसे और दिल की बिमारियों को कम करने में मदद मिल सकती है.

