चिंता में छुपी है सुपर पावर, मन में कुछ इस तरीके से करें पहचान

Anxiety is not always negative-कहा जाता है कि, चिंता चिता के समान होती है. ज्यादा चिंता करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. चिंता से कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं तक झेलनी पड़ सकती हैं. लेकिन अगर कहा जाए कि, चिंता करना हर वक्त बुरा नहीं बल्कि कभी-कभी अच्छा भी होता है, तो क्या आपको विश्वास होगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हम जब किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं, जो दौरान हमारा दिमाग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा होता है. जिससे शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है. चिंता शरीर के इंटरनल अलार्म सिस्टम की तरह होती है. काफी हद तक चिंता अच्छी होती है, लेकिन तब जब हम इसे निगेटिव तरीके से न लेकर पॉजिटिव तरीके से लें.



सेफ्टी करती है चिंता

इंडिया टुडे के मुताबिक काफी हद तक चिंता करने से हमें आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाने और उससे सर्तक रहने की ओर इशारा करती है. कभी कभी चिंता से हम अपनी ही सुरक्षा कर लेते हैं. जो किसी सुपर पॉवर से कम नहीं है.



चुनौती आसान बनाएं चिंता

आपको अपनी चिंता पॉजिटिव तरीके से लेनी हैं, या फिर निगेटिव तरीके से. ये आप पर ही निर्भर करता है. चिंता हमेशा बुरा होने के लिए नहीं होती. जब आप अपने पार्टनर का डर दूर करने की कोशिशे करते हैं, तो इससे आपके सीखने की प्रक्रिया तेज होती है. आपको अपनी चिंता कैसे स्वीकार करनी है, आप इस बारे में सीख पाते हैं. सारी चुनौतियां आपको आसान लगने लगेंगी. ये भी एक सुपर पॉवर ही है.

महसूस नहीं होगा दबाव

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भी कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है, तो पहले उसे उस कम को लेकर चिंता रहती है. खराब हेल्थ की वजह से भी काम नहीं हो पाते. उनको इस बात को लेकर काफी चिंता रहती है. लेकिन इस दबाव को कम करने के लिए हमेशा मन की आवाज सुनें. इससे आपको काफी हल्का महसूस होगा. इस तरह से आप हमेशा अपनी टेंशन को हेल्थ के खराब होने का दोष नहीं दे सकते. कहीं हद तक आपकी चिंता आपके लिए सुपरपॉवर की तरह भी काम कर सकती है.

