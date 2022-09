पेट दर्द के लिए हींग है कारगर, इन समस्याओं में भी आती है काम

हाइलाइट्स हींग का प्रयोग पेट दर्द और ऐंठन में किया जा सकता है. हींग के सेवन से बालों को भी मजबूती मिलती है. हींग का प्रयोग अस्थमा को कंट्रोल करने में भी किया जा सकता है.

Asafoetida Is Effective In These Problems – दाल में छोंक लगाना हो या मूली के पराठों का स्‍वाद बढ़ाना हो, हींग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. हींग एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर घर में उपलब्‍ध होता है. हींग न केवल खाने का जाय़का व खुशबू बढ़ाने का काम करती है बल्कि कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स से भी छुटकारा दिला सकती है. हींग को अंग्रेजी में एसाफिटिडा कहा जाता है जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है. हींग का प्रयोग हजारों वर्षों से पेट दर्द, उल्‍टी, मरोड़ और कब्‍ज की समस्‍या में आराम देने के लिए किया जा रहा है. हींग एक मात्र ऐसी औषधि है जो अस्‍थमा में भी काम आती है. चलिए जानते हैं किन हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स में हींग का इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

डाइजेस्टिव सिस्‍टम में सुधार

हींग एक प्‍लांट बेस्‍ड प्रोडक्‍ट है जिसका स्‍वाद काफी कड़वा होता है. हेल्‍थ शॉट्स के अनुसार हींग का प्रयोग कई घरेलू उपचार के लिए किया जाता है. हींग का सेवन एसिडिटी और पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जा सकता है. इससे पेट को आराम मिलता है और डाइजेस्टिव सिस्‍टम में भी सुधार होता है.

अस्‍थमा में फायदेमंद

हींग में एंटी-बैक्टिरियल, एंटी-फंगल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रेक में होने वाले इंफेक्‍शन को दूर करने में सहायता करते हैं. इंफेक्‍शन कम होने से अस्‍थमा में भी लाभ होता है.

तनाव कम करें

हींग को तनाव कम करने के लिए जाना जाता है. तनाव को कम करने के अलावा हींग का सेवन बांझपन से लेकर हार्ट की समस्‍याओं के लिए किया जाता है.

ऐंठन में मिलता है आराम

हींग का सेवन ऐंठन से राहत पाने के लिए किया जाता है. पेट में दर्द और ऐंठन होने पर हींग को पानी के साथ फांकने से आराम मिलता है. इसके अलावा पेट में ऐंठन होने पर नेवल पर हींग लगाने से राहत मिल सकती है.

स्‍कैल्‍प और बालों के लिए वरदान

बालों को हेल्‍दी और स्‍ट्रॉन्‍ग बनाने के लिए हींग का प्रयोग किया जा सकता है. ये प्रभावी रूप से स्‍कैल्‍प को एक्‍सफोलिएट करता है. दही और शहद जैसे अन्‍य इंग्रीडिएंट्स की तरह हींग भी स्‍कैल्‍प को नमी प्रदान कर सकती है.

