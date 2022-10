Asthma in Pregnancy: गर्भावस्था में अस्थमा हो सकता है खतरनाक, जानें लक्षण और बचाव के तरीके

How to Control Asthma in Pregnancy: अस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें पीड़ित को सांस लेने में काफी मुश्किल होती है. दरअसल इस बीमारी में मनुष्य के फेफड़े से जुड़ा श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है जिससे सांस लेने में समस्या आने लगती है. अस्थमा का स्ट्रोक आने पर लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते और ऐसे में उन्हें इनहेलर लेना पड़ता है. अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं. कई बार यह आनुवांशिक कारणों से होता है तो कई बार यह प्रदूषण और एलर्जी की वजह से भी होता है.

पिछले कुछ वक्त में अस्थमा के मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं. यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो करीब 20 मिलियन लोग इस समय दुनियाभर में अस्थमा से पीड़ित हैं. हेल्थलाइन की खबर के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भी अस्थमा का बड़ा खतरा होता है. मार्च ऑफ डाइम्स के अनुसार, अस्थमा 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत गर्भधारण को प्रभावित करता है. अगर आप एक गर्भवती महिला हैं और अस्थमा से पीड़ित हैं तो आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

अस्थमा का दौरा पड़ने से आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसका सबसे बड़ा असर आपके गर्भ में पल पहले बच्चे पर पड़ सकता है. आक्सीजन की कमी की वजह से उसका विकास प्रभावित हो सकता है.

अस्थमा से गर्भावस्था की जटिलताएं

लेबर पेन और डिलीवरी बढ़ने की संभावना

अस्थमा से उच्च रक्तचाप संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

जन्म के समय वजन कम होना.

क्या गर्भावस्था अस्थमा को बदतर बना सकती है?

अस्थमा और गर्भवस्था दोनों का ही एक दूसरे पर असर पड़ता है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनोलॉजी का कहना है कि अस्थमा से प्रभावित लगभग एक तिहाई गर्भधारण में अस्थमा में सुधार होता है. गर्भावस्था के दौरान अस्थमा के कुछ मामले बिगड़ भी जाते हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान अस्थमा कैसे बदलता है. एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर गर्भावस्था के दौरान अस्थमा तेज हो जाता है तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है.

प्रेगनेंसी के दौरान अस्थमा होने के कारण

प्रग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक मात्रा में बनते हैं. यही स्ट्रेजन हार्मोन ही साइनस और बंद नाक जैसी समस्याओं जिम्मेदार होता है. वहीं सांस लेने में तकलीफ और सांस फूलने की समस्या के लिए प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन जिम्मेदार होता है. ऐसे में इन दोनों के अधिक उत्पादित होने से महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है और गर्भावस्था के दौरान अस्थमा की समस्या का सामना करना पड़ता है.

गर्भावस्था के दौरान अस्थमा के लक्षण

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में अस्थमा होने पर निम्न लक्षण दिखाई दे सकते हैं

सांस फूलना

छाती में दर्द का महसूस करना

सीने में जकड़न की समस्या

थोड़े से काम में थकावट होना.

सिर दर्द बने रहना

सर्दी खांसी का बार बार होना

गर्भावस्था के दौरान अस्थमा से बचाव

गर्भावस्था के दौरान हर महिला को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए. यदि बात अस्थमा की हो तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि मां और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ्य रहें.

गर्भावस्था के दौरान धूल मिट्टी के संपर्क में आने से बचें.

संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें.

पहले से सांस संबंधित समस्या होने पर समय समय पर अपना चेकअप कराएं

ज्यादा तेज चलने से बचें.

मेहनत वाले कामों से बचें

