सर्दियों के मौसम में बीमारियों से बचना है तो मजबूत रखें इम्यूनिटी, फॉलो करें ये आयुर्वेदिक टिप्स

How To Boost Immunity In Winter: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है. ज्यादातर लोगों को सर्दियों का मौसम पसंद होता है. ठंड का मौसम जितना सुहावना होता है उतना अधिक इस मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ठंड में संक्रमण तेजी से फैलता है इस वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं तेजी से सामने आती हैं. हमारी प्रतिरक्षा क्षमता ही बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है और हम स्वस्थ्य रहते है इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में हम अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत बनाएं ताकि हमें किसी तरह का संक्रमण न हो सके.

वैसे को अधिकांश लोग सर्दियां आते ही हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाते है लेकिन ज्यादातर लोग फिजकल एक्सरसाइज पर ही ध्यान देते हैं. इम्यूनिटी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए हमें अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना होता है. पर्पल डॉट काम की खबर के अनुसार कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम सर्दियों में अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में…

अंजीर और दूध: अंजीर कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है. यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है. इसमें प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है. अंजीर का प्रयोग गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में किया जाता है. इससे हमारा स्टैमिना भी बढ़ता है. सर्दियों में इसका सेवन दूध के साथ करने से इम्यूनिटी तेजी से बूस्ट होती है.

गुड़ का प्रयोग: गुड़ को प्राकृतिक स्वीटनर के तौर पर जाना जाता है. गुड़ में आयरन और खनिज भरपूर होते हैं. सर्दियों के मौसम में गुड़ हमारे शरीर को गर्म रखता है. प्रतिदिन इसकी हल्की मात्रा से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का स्तर मेंटेन रहता है. इसकी अधिक मात्रा से आपको दस्त या फिर नाक से ब्लड निकलने की समस्या हो सकती है.

आंवला: आंवले विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. यह तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. आंवले के सेवन से मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है और यह हेयर फॉल को भी कम करता है. सर्दियों के मौसम में रोजना 1 आंवले के मुरब्बे का सेवन आपकी हेल्थ के लिए वरदान साबित हो सकता है.

च्यवनप्राश: सर्दियों के मौसम आते है ज्यादातर लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं. च्यवनप्राश ब्लड को साफ करता है और साथ ही यह मौसमी बीमारियों से भी बचाता है. यह याददाश्त बढ़ाता है इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट ठंड में इसे बच्चों को खिलाने की सलाह भी देते हैं.

तुलसी की पत्ती: तुलसी को एक प्राकृतिक औषधि के तौर पर भी जाना जाता है. जहां एक तरफ इसका प्रयोग कई धार्मिक कार्यों में होता है तो कई बीमारियों में इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. तुलसी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. यह हमारी प्रतिरक्षा को तुरंत मजबूत बनाती है और साथ ही इसकी कुछ पत्तियों के रोजना सेवन से श्वसन प्रक्रिया भी ठीक रहती है. तुलसी हमारे फेफड़ों को साफ करती है.

हल्दी का सेवन: हमारे किचन में मौजूद हल्दी एक ऐसी सामाग्री है जो कई रोगों के लिए रामबाण इलाज है. हल्दी में कई तरह के पोषण तत्व मौजूद रहते हैं. हल्दी में एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिव गुण पाए जाते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को बूस्ट करते हैं. इसके सेवन से बैक्टीरिया के संक्रमण और गले के खराश में भी राहत मिलती है. मुहांसों के इलाज में भी यह बहुत कारगर है.

