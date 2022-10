Coffee Before Workout: वर्कआउट से पहले क्यों दी जाती है कॉफी पीने की सलाह, जानिए इसकी वजह

हाइलाइट्स वर्कआउट से पहले कॉफी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और बॉडी फैट बर्न होता है. वर्कआउट से पहले उचित मात्रा में कॉफी का सेवन फायदेमंद होता है. मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाने में सहायक है कॉफी.

Benefits of Having Coffee Before Workout : आजकल वर्कआउट करने वाले लोगों के बीच ब्लैक कॉफी एक लोकप्रिय प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बनी हुई है. अधिकतर लोग अपनी सुबह की नींद को उतारने या एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले कॉफी का सेवन करते हैं. ब्लैक कॉफी का सेवन कई मायनों में फायदेमंद होता है अगर कॉफी की सही मात्रा का सेवन किया जाए तो कॉफी कई हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करने में कारगर है.

दूसरी तरफ अगर कॉफी का सेवन बिना कुछ सोचे समझे किया जाए तो यह फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वर्कआउट से पहले कॉफी पीने के कुछ बेहतरीन फायदे. आइए जानते हैं,

वर्कआउट से पहले कॉफी पीने के फायदे :

फैट को बर्न करने और एनर्जी को बूस्ट करने में सहायक है कॉफी –

वैरी वैल हेल्थ डॉट कॉम के अनुसार कॉफी में कैफीन की मात्रा काफी हाई होती है जो एक्सरसाइज के दौरान फैट बर्न करने और वर्कआउट के दौरान एनर्जी बूस्ट करने में सहायक है. सुबह के समय कॉफी का सेवन करने से भूख कम लगती है जो वेट लॉस में फायदेमंद है. हाइपरटेंशन और प्रेगनेंसी के दौरान कॉफी का सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए.

मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है कॉफी –

कॉफी का सेवन करने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है जो बॉडी फैट बर्न करने के लिए जरूरी है. कॉफी में मौजूद कैफीन का सेवन करने से बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन आपको कॉफी की मात्रा का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कॉफी का सेवन लापरवाही में करने से हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं.

एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाती है कॉफी –

वर्कआउट करने से पहले कम-से-मीडियम मात्रा यानी सही मात्रा में कॉफी का सेवन करने से ये इसमें मौजूद कैफ़ीन एथलेटिक परफॉर्मेंस को काफी बढ़ावा देता है. एनर्जी बूस्ट करने के साथ-साथ लंबे समय तक बॉडी को थकने नहीं देती है. इसीलिए वर्कआउट से पहले कॉफी पीने की सलाह दी जाती है.

मसल्स पैन से बचाव करती है कॉफी –

वर्कआउट से पहले कॉफी का सेवन करने से एक्सरसाइज के बाद होने वाले मांसपेशियों के दर्द से राहत मिल सकती है. इंटेंस वर्कआउट के बाद बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिसे कॉफी कम कर सकती है.

