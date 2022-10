बार-बार बढ़ जाता है Uric Acid का लेवल, आयुर्वेद के इन तरीकों को अपनाएं, जल्द मिलेगी राहत

How to Control Uric Acid with Ayurved Treatment: मौजूदा समय में यूरिक एसिड के मामलों काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. जब किसी के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगती है तो इससे शरीर के जोड़ों में सूजन और दर्द का एहसास होने लगता है. इसके बढ़ने से आमतौर पर अर्थराइटिस की समस्या होती है. यूरिक एसिड एक प्रकार का टॉक्सिन है जो कि हमारे शरीर में बनता है. हालांकि हमारी किडनी इसे फिल्टर करके शरीर से बाहर कर देती है. जब किडनी इसे फिल्टर करने में नाकाम होती है तो शरीर में यह बढ़ने लगता है और इससे कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं.

आमतौर पर ज्यादा प्यूरीन युक्त पदार्थों के सेवन से यूरिक एसिड बढ़ता है. इसलिए अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. प्रिस्टिन केयर के अनुसार एलोपैथी के माध्यम से यूरिक एसिड का इलाज संभव है लेकिन अगर ढेर सारी दवाओं के चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो फिर आयुर्वेद के माध्यम से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन कौन से आयुर्वेदिक तरीके हैं जिनसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है.

त्रिफला का सेवन: त्रिफला एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा है जो पेट की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है. यह तीन से चार फलों के साथ साथ कई प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है. यह वात, पित्त और कफ को प्रभावित करता है. यह आयुर्वेदिक दवा गठिया के कारण होने वाले दर्द को कम करती है और इसमें सूजन को भी रोकती है.

गिलोय का सेवन: गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपीयरेटिक गुण होते हैं जो गठिया या गुर्दे की पथरी में दर्द, बुखार और सूजन को कम करते हैं. यह संक्रमण से बचने में भी मदद करता है. कोरोना काल में गिलोय का जमकर इस्तेमाल हुआ. इसका प्रतिदिन सेवन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है.

Uric Acid Remedies: यूरिक एसिड से हैं परेशान? करेले का जूस ज्वाइंट पेन से देगा बड़ी राहत, ऐसे करें इस्तेमाल

करेला का सेवन: करेला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है. एक गिलास करेले का रस यूरिक एसिड को प्राकृतिक रूप से कम करने में अद्भुत काम करता है. करेला आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी का एक पावरहाउस है. यह कैल्शियम, बीटा-कैरोटीन और पोटेशियम की अच्छी मात्रा से भी भरा होता है.

नीम का सेवन: नीम की पत्ती को खाने से हमें कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है. इसका सेवन आमतौर पर स्किन की परेशानी और पेट संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए किया जाता है. नीम की पत्ती दर्द और सूजन को कम करने में भी मदद करती है.

हल्दी का उपयोग: हमारे किचन में मौजूद हल्दी एक ऐसा मसाला है जो खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी बीमारी को कम करने में भी हमारी मदद करता है. यह सूजन को कम करने और जोड़ों के दर्द को कम करने में भी कारगर है.

अदरक: अदरक में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह न केवल गठिया के लिए बल्कि खांसी, सर्दी, कान दर्द, बवासीर और पाचन संबंधी दूसरे विकारों के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है.

Tags: Health, Lifestyle