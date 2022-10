Weight Loss Tips: थायराइड की वजह से बढ़ रहा है वजन तो डाइट में करें ये बदलाव, कुछ ही महीने में दिखेगा अंतर

हाइलाइट्स डाइट में अधिक से अधिक फल और सब्जियों को शामिल करें. कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन करें.

Best Foods For Thyroid Patients To Lose Weight: थायराइड एक प्रकार ग्‍लैंड है जिसे शरीर का मेटाबॉलिक पावरहाउस भी कहा जाता है. थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी को बेहतर तरीके से काम करने मे मदद करता है और शरीर को हेल्‍दी रखता है. लेकिन अगर आप हाइपो-थायरायडिज्म की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो इसका पहला लक्षण वजन का तेजी से बढ़ना कहा जा सकता है. वेरी वेल हेल्‍थ के मुताबिक, लेकिन अच्‍छी बात ये है कि आप थायराइड में गड़बड़ी से बढ़े वजन को लाइफस्‍टाइल और डाइट में बदलाव लाकर कम कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप थायराइड की वजह से बढ़े वजन को कम करने के लिए डाइट में क्‍या बदलाव लाएं.

थायराइड से बढ़े वजन को इस तरह करें कम

फल और सब्जियों का अधिक सेवन

जब आप अपने डाइट में अधिक से अधिक फल और सब्जियों को शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में अधिक से अधिक हेल्‍दी कॉम्‍पोनेंट्स और न्‍यूट्रिशन जाते हैं जबकि कैलोरी कम जाती है. जिसकी वजह से आपके शरीर अधिक से अधिक एक्टिव रह पाता है और वजन नहीं बढ़ता.

फाइबर इंटेक बढ़ाएं

जब आप अधिक फाइबर का सेवन करते हैं तो इससे आपका पेट बेहतर तरीके से क्‍लीन होता है और अधिक देर तक भरा भरा महसूस करते हैं.

हाई क्‍वालिटी प्रोटीन

जब आप अधिक प्रोटीन को डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्‍म बेहतर होता है और आप अधिक देर तक भूख से बचे रहते हैं.

सेलेनियम रिच फूड

अगर आप सेलेनियम रिच फूड यानी कि ब्राजील नट का सेवन करें तो यह थायरायड फंक्‍शन को हेल्‍दी रखता है.

अनाज का सेवन

अगर आप अपने डाइट में अधिक से अधिक अनाज यानी कि गेहूं, मकई, दाल आदि का सेवन करें तो इससे डाइट में फाइबर, मिनरल, न्‍यूट्रिशन आदि की कमी नहीं होती. जबकि ये वजन नहीं बढ़ाते.

कार्बोहाइड्रेट से बचें

कोशिश करें कि अपने डाइट में कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को शामिल करें. इनमें कैलारी की मात्रा अधिक होती है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है. ग्‍लूटेन फ्री चीजों का सेवन करें.

चीनी

डाइट में चीनी या मीठी चीजों का सेवन बंद कर दें. इसमें कैलोरी इंटेक काफी अधिक होता है जो वजन को बढ़ाने का काम करता है.

