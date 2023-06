हाइलाइट्स ज्वार और अजवाइज ऐसी नेचुरल चीज है जिससे यूरिक एसिड कंट्रोल किया जा सकता है. अजवाइन भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है.

Best Magical grain to get rid of uric acid: यूरिक एसिड शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है. यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है. यूरिक एसिड प्यूरिन नाम के प्रोटीन के टूटने से बनता है. प्रोटीन के टूटने पर बायप्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड बनता है. आमतौर पर यूरिक एसिड किडनी में फिल्टर होते हुए पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर हो जाता है. लेकिन कभी-कभी प्यूरिन की ज्यादा मात्रा खून में जमा होने लगती है. जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो यह क्रिस्टल के रूप में शरीर की हड्डियों के जोड़ों के बीच में जमा होने लगता है. इससे जोड़ों में सूजन बनती है और बेपनाह दर्द होने लगता है. हाई यूरिक एसिड के कारण गठिया, ऑर्थराइटिस, गाउट आदि बीमारियां होती है. इतना ही नहीं, खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से, सूजन और लालिमा समेत कई अन्य तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं.

यूरिक एसिड को हेल्दी खान-पान से कम किया जा सकता है. इसके साथ ही एक्सरसाइज और कुछ दवाइयां इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं. यहां आपको एक ऐसी डाइट के बारे में बताएंगे जिससे यूरिक एसिड ही नहीं शरीर का पूरा सिस्टम सुधर हो जाएगा. दरअसल, ज्वार और अजवाइज ऐसी नेचुरल चीज है जिससे यूरिक एसिड और ब्लड शुगर दोनों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है.

यह है मैजिकल आटा

ज्वार आज का सुपरफूड है. ज्वार में भरपूर मात्रा में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कई तरह के टॉक्सिन को शरीर से फ्लश आउट कर देता है. ज्वारा मोटा अनाज में आता है. ज्वार या बाजरे की रोटियां कई तरह से शरीर के लिए फायदेमंद है. एनडीटीवी की खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने अपने अध्ययन में यह साबित किया है कि ज्वार या बाजरा या मोटे अनाज से बनी रोटियां यूरिक एसिड को शरीर से बाहर कर देती हैं. अध्ययन के मुताबिक मोटे अनाज में हाई फाइबर होता है. इससे खून में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड शरीर से फ्लश आउट हो जाता है. अध्ययन के मुताबिक ओट्स, केला और मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि में सॉल्यूबल फाइबर होता है. यह शरीर में यूरिक एसिड को सीधे बाहर कर देता है.

अजवाइन का कमाल

दूसरी ओर अजवाइन भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है. कई अध्ययनों में भी अजवाइन से यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की बात साबित हुई है. इसलिए यदि आप बाजरे की रोटियों में अजवाइन मिला देते हैं तो इससे यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने की क्षमता दोगुना हो जाएगी. अजवाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता और यह डाययूरेटिक होता है. यह किडनी में अतिरिक्त और अवांछिट लिक्विड की सफाई कर देता है. यह किडनी सेल्स को सक्रिय कर यूरिक एसिड को फ्लश आउट कर देता है. अजवाइन में मौजूद तत्व ब्लड को अल्कलाइन कर देता है जिससे शरीर में इंफ्लामेशन कम हो जाता है. अगर आप चार रोटियों के लिए गूथे आटे में आधे चम्मच अजवाइन मिला दें और इसकी रोटियां बनाकर सेवन करें तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड शरीर से फ्लश आउट हो जाएगा.

