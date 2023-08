हाइलाइट्स दूसरों की मदद कर आप अवसाद और तनाव के लक्षण को कम कर सकते हैं. चिंता और अवसाद से बचने के लिए सोशल सर्किल बढ़ाना भी जरूरी है.

kindness To Feel Less Anxiety And Depression: डिप्रेशन और एंजायटी से आज की दुनिया में हर तीसरा, चौथा इंसान जूझ रहा है. तनाव भरी जिंदगी में अगर आप अवसाद से खुद को उबाना चाहते हैं तो या तो मनोचिकित्‍सक आपकी मदद कर सकते हैं या काउंसलर. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि आप एक छोटा सा काम कर अपने अवसाद और चिंता से मुक्‍त हो सकते हैं और तुरंत आराम महसूस कर सकते हैं? जी हां, एक शोध में पाया गया है कि अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं या उनको बेहतर महसूस कराते हैं तो यह आपकी फीलिंग पर भी सकारात्‍मक असर करता है.

क्‍या है शोध?

वाइस डॉट कॉम में छपे आर्टिकल के अनुसार, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में और जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि अगर आप किसी के प्रति दयालुता का काम करते हैं तो इससे आपके अंदर चिंता और अवसाद के लक्षणों का कम करने में मदद मिल सकती है. शोध के मुताबिक, मेंटल वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए किसी की मदद करना संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी) तकनीकों की तुलना में अधिक प्रभावी पाया गया हैं.

सोशल कनेक्‍शन भी जरूरी

मेंटल वेलनेस के लिए सोशल कनेक्‍शन भी महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर आप अन्य व्यक्तियों और समूहों के साथ अपनेपन और पारस्परिक निकटता के साथ मिलते जुलते हैं तो यह आपके अंदर की चिंता और अवसाद के लक्षणों जैसे उदासी, चिड़चिड़ापन और अपराधबोध की भावनाओं से निपटने में मदद करता है.

दोनों का क्‍या है कनेक्‍शन

दरअसल जब आप किसी की मदद के लिए आगे आते हैं तो यह आपके बीच सामाजिक संबंध बढ़ाने का भी काम करता है. यह आपके अंदर एक फील गुड वाला एहसास लाता है और आप लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए मोटिवेट होने लगते हैं जो मेंटल हेल्‍थ के लिए दवा की तरह काम करता है.

कैसे किया गया शोध

शोधकर्ताओं ने चिंता और अवसाद से जूझ रहे 122 वयस्कों को 3 ग्रुप में बांटां और 5 हफ्ते तक 3 गतिविधियों में से एक करने को कहा गया. इनमें से जो ग्रुप सोशल वर्किंग के काम में लगा वे अधिक रिलैक्‍स पाए गए और उनमें अवसाद और चिंता के लक्षणों में तेजी से कमी पाई गई. यही नहीं, इन गतिविधियों के बंद करने के 5 सप्ताह बाद भी उन्होंने इन सुधारों को बनाए रखा.

