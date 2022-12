कमर दर्द से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हाइलाइट्स लोगो के खराब लाइफस्टाइल से होने वाली प्रॉब्लम्स के कमर दर्द की प्रोब्लम अब आम बात है. ऐसे में लोग डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन भी लेते हैं और साथ ही कई और तरीके आजमाते हैं. पर ऐसे में आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारकर भी कमर दर्द से मुक्त हो सकते हैं.

Best way to get relief from back pain: कमरदर्द की प्रॉब्लम से आज आधे से ज्यादा आबादी ग्रसित है. लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली ये दिक्कत कब बहुत सीरियस रूप ले ले, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. ऑफिस में लंबे वक्त तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना हो, या किताबों के बीच पढ़ने के लिए टेबल चेयर पर घंटो स्पेंड करना, हर एज ग्रुप के लोगों को अब अपने लाइफस्टाइल की वजह से कमर दर्द रहता है. कमर के इस दर्द से निजात पाने के लिए लोग हर पॉसिबल कोशिश करते हैं. कोई इसके लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लेता है, तो कोई डॉक्टर्स से प्रिस्क्रिप्शन लेकर अपने दर्द का मेडिकेशन करता है.

कुछ ऐसे भी तरीके हैं, जिनको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं और कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं. तो आइए जानते हैं, कमर दर्द से बचने की इन टिप्स के बारे में.

अपने पोस्चर का रखें खास ध्यान

वेबएमडी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपको कमर दर्द की दिक्कत न हो, तो अपने पोस्चर का खास ध्यान रखें. कूब निकालकर बैठने से कमर दर्द की दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए आप अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करें. इसके लिए आप अपने आस पास रहने वाले लोगों से भी सीधे बैठने की बात रिमाइंड कराने के लिए कह सकते हैं.

सिकाई भी है काफी कारगर

आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी प्रोब्लम के हिसाब से सिकाई भी कर सकते हैं. एक तरफ जहां गर्म पानी की सिकाई से आप टफ मसल से मुक्ति पा सकते हैं वहीं कोल्ड पैक की मदद से आपको स्वैलिंग से भी निजात मिल जाएगी.

फिजियोथैरेपिस्ट की भी ले सकते हैं मदद

अगर आपको लगता है कि दवाई से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिजियोथैरेपिस्ट की भी मदद ले सकते हैं.

छोड़ दें स्मोकिंग

स्मोकिंग से स्पोंडलाइटिस को समस्या बढ़ती है , इसलिए अपनी स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाना आपके लिए जरूरी है . कमर दर्द से निजात पाने के ये कुछ कारगर तरीके हैं .

