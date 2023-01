हल्दी दूध से दमकेगा चेहरा, पिंपल्स से भी मिलेगा छुटकारा, लेकिन यूज करने में हुई गलती तो होगा बड़ा नुकसान

How To Clean Face With Turmeric And Milk: हम डेली रूटीन में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं. दूध और हल्दी का उपयोग हम हर रोज करते हैं. दूध जहां हमारी हड्डियों को मजबूत करता है वहीं हमारे किचन में मौजूद हल्दी भी कई तरह की बीमारियों से हमें बचाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दूध और हल्दी हमारी त्वचा की हेल्थ के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद है. जब भी हम बाहर जाते हैं तो प्रदूषण हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाता है. कई बार गंदगी, धूल आदि की वजह से स्किन पूरी तरह से डेड होने लगती है ऐसे में स्किन में दोबारा ग्लो लाने में हल्दी और दूध हमारी मदद कर सकता है.

हर कोई चमकता और सुंदर चेहरे की चाह रखता है और इसके लिए लोग तरह तरह के केमिकल और दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लेकिन, केमिकल युक्त प्रोडक्ट कई बार हमारी त्वचा को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचाते हैं. इसलिए हमें ऐसे किसी भी सामान से बचना चाहिए जो चेहरे की सुंदरता को खराब कर दें. दूध और हल्दी दोनों ही प्राकृतिक तत्व हैं और ये स्किन की सुंदरता के लिए बहुत अधिक फायदेमंद मंद होते हैं. आइए जानते हैं कि दूध और हल्दी का मिश्रण चेहरे की सुंदरता को कैसे निखारता है…

दूध में हल्दी में मिलाएं: रूखी और शुष्क त्वचा के लिए आप दूध और हल्दी को सीधे तौर पर चेहरे में अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बाउल में 2-3 चम्मच दूध ले लें और अब इसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें. दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. अब एक कॉटन का टुकड़ा लें और इससे चेहरे की अच्छी तरह से सफाई करें. इस लेप को कुछ देर लगा रहने दें फिर फेस वॉश कर लें.

हल्दी-दूध का फेस पैक बनाकर: चेहरे में दोबारा ग्लो लाने के लिए आप हल्दी और दूध का फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको स्किन में मौजूद गंदगी, टॉक्सिन्स को दूर करने में मदद मिलेगी. फेस पैक तैयार करने के लिए आपको एक बाउल में एक चम्मच चंदन पाउडर या फिर मुल्तानी मिट्टी लेनी होगी. अब इसमें दो से तीन चम्मच दूध मिलाकर इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर मिला लें. अब इसे मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. फेस पर लगाने से पहले सादे पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लें. इस फेस पैक को करीब 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें.

स्क्रब की तरह कर सकते हैं प्रयोग: डेड स्किन अगर आपके चेहरे की सुंदरता को खराब कर रहा है तो आप इसे रिमूव करने के लिए भी हल्दी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप हल्दी और दूध से स्क्रब तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक बाउल में एक चम्मच पिसा हुआ दलिया लेना है. अब जरूरत के अनुसार दूध डाल लें. अब इसमें थोड़ी सी मात्रा हल्दी की मिला लें. मिश्रण को फूल जाने दें. अब इसे चेहरे पर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें. मिश्रण से थोड़ी देर तक चेहरे पर मसाज करें और फिर इसे करीब 5-10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें. चेहरा धूलने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

