Cholesterol से ज्यादा घातक है Calcium, नसों में जमने से आ सकता है हार्ट अटैक, ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान

How to Reduce Halcification of Arteries: आज की बिजी लाइफ में सेहत का ध्यान रख पाना बेहद मुश्किल होता है. अनहेल्दी डाइड और खराब जीवशैली की वजह से कई तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ी है. उन्हीं बीमारियों में से कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी एक है. कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए काफी खराब होता है. इसके बढ़ने से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा कैल्शियम हमारी हेल्थ के लिए बहुत घातक होता है. नसों में कैल्शियम के जमने से हार्ट अटैक का भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही दांतों की हेल्थ के लिए भी यह काफी फायदेमंद होता है. इसकी कमी से फ्रैक्चर होने और दांत गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है. लेकिन अगर कैल्शियम की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है. कैल्शियम की मात्रा खून में बढ़ने पर यह नसों में जमने लगता है और इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. नसों में कैल्शियम जमने की बीमारी को वैस्कुलर कैल्सीफिकेशन कहा जाता है.

नसों में कैल्शियम जमने से होने वाली बीमारी

– नसों में ब्लड क्लॉट की समस्या

– हार्ट अटैक का खतरा

– सांस लेने में कठिनाई होना

– अचानक कमजोरी आना

– बार बार चक्कर आना

– डिमेंशिया की संभावना

– किडनी डैमेज का खतरा

– हांथ पैरों में ब्लड सप्लाई का खतरा

कैल्शियम को कैसे कम करें

शारीरिक हेल्थ के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी होता है लेकिन, इसकी मात्रा बढ़ने से भी बहुत सी दिक्कतें होने लगती है. इसलिए इससे बचने के लिए सबसे पहले कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा का संकेत समझना होगा. इससे बचने के लिए आपको की बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें

बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करें

मधुमेह का लेवल कम करें

डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें

संतुलित और पोषत तत्वों से भरपूर डाइट लें.

लाइफ स्टाइल में बदलाव करें.

इन फूड्स का सेवन बढाएं: एक अध्ययन के अनुसार अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में भरपूर खाद्य पदार्थ लें तो कैल्शियम की मात्रा घटाने में मदद मिल सकती है. अगर प्रतिदिन क्रूसिफेरस सब्जियां, जामुन, प्याज, जैतून का तेल और जई का सेवन बढ़ाया जाए तो इससे कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल हो सकता है.

