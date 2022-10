क्या प्रेग्नेंसी में अंडे का सेवन करने से हो सकता है नुकसान? जानिए

हाइलाइट्स अंडे प्रोटीन से भरपूर होते हैं इसलिए गर्भावस्था में खा सकते हैं. अंडे के सेवन से विटामिन डी की जरूरत पूरी होती है. अंडे आयरन का भी अच्छा सोर्स माने जाते हैं.

Is it safe to eat as during pregnancy – जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको अच्छे संतुलित भोजन की आवश्कता होती है. अंडा काफी लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है लेकिन अंडे के स्वास्थ्य लाभों के अलावा, मन मे सवाल आता है कि क्या प्रेग्नेंट होने पर अंडे खाना सुरक्षित है. क्योंकि इस समय पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ खाने की चीजों की सुरक्षा का सवाल भी मन में होता है इसलिए आपको डॉक्टर की राय लेने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए. आइए जान लेते हैं प्रेग्नेंसी के दौरान अंडे का सेवन करना बच्चे और आपके लिए सुरक्षित है या फिर नहीं.

क्या गर्भावस्था के दौरान अंडे खाना सुरक्षित है

हेल्थ लाइन के अनुसार प्रेग्नेंट होने पर आपको अपने डॉक्टर से इस तरह के खाद्य पदार्थों के बारे में सलाह लेनी चाहिए.

-पके हुए और उबले हुए भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया, जैसे लिस्टेरिया जैसे हानिकारक तत्व नहीं पाए जाते हैं.

-हमारा शरीर बिना किसी बुरे प्रभाव के इन जीवाणुओं को संभालने में काफी सक्षम होता है. लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर होती है. जिससे आपको या आपके अजन्मे बच्चे को बिना पका हुआ भोजन खाने से नुकसान हो सकता है.

-इसलिए कच्ची चीजों का सेवन इस दौरान न करें. यही बात अंडों पर भी लागू होती है.

-प्रेग्नेंसी के समय अंडे खाना सुरक्षित है लेकिन केवल तब ही जब वह पूरी तरह से पके हुए हों.

-कच्चे अंडे साल्मोनेला जैसे रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को शरीर में लेकर जा सकते हैं. जिन्हें खाने से पेट में जहर बन सकता हैं.





साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया खतरनाक हो सकते हैं

-यदि आप साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से बीमार हो जाते हैं तो आपको तेज बुखार, उल्टी, दस्त और पानी की कमी का अनुभव हो सकता है. ये लक्षण इतने खतरनाक हो सकते हैं कि समय से पहले ही मिसकैरिज हो सकता हैं. खाना पकाने से साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाते हैं. इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए अंडे को तब तक पकाया जाना चाहिए जब तक कि उसकी ऊपर की सफेद परत सख्त न हो जाए. इसका अर्थ है कि कोई नरम-उबला हुआ, कठोर उबला हुआ या पानी वाला अंडा नहीं खाना चाहिए.

लेकीन पके हुए अंडे से भी शरीर में नुकसान हो सकता हैं यदि आप उन्हें उबालने के तुरंत बाद नहीं खाते.

