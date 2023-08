हाइलाइट्स दांतों को साफ रखने के लिए प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए. टूथब्रश न हो, तो उंगली से दांतों को साफ किया जा सकता है.

How To Clean Teeth Without Toothbrush: दांतों को साफ रखने के लिए प्रतिदिन दो बार ब्रश करने की सलाह दी जाती है. एक्सपर्ट मानते हैं कि रोज ब्रश करने से दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया से निजात मिलती है और मुंह की दुर्गंध से बचने में मदद मिलती है. नियमित ब्रश करना ओरल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो ब्रश के बजाय उंगली पर टूथपेस्ट रखकर दांतों को साफ करते हैं. ऐसा भी कई बार होता है, जब लोगों के पास ब्रश उपलब्ध न हो, तब वे उंगली से दांत साफ करने की कोशिश करते हैं. यह बहुत कॉमन बात है, जो सभी लोग कभी न कभी करते हैं. अब सवाल उठता है कि क्या उंगली से दांतों को साफ करने से अच्छी तरह सफाई हो पाती है? क्या इससे दांतों को ब्रश जितना फायदा मिलता है. किन कंडीशन में ऐसा करना फायदेमंद हो सकता है. इन सभी सवालों के जवाब दांतों के डॉक्टर से जान लेते हैं.

दिल्ली के पीतमपुरा स्थित गुलाटी डेंटल क्लीनिक के डेंटिस्ट डॉ. वैभव गुलाटी के अनुसार उंगली पर टूथपेस्ट रखकर दांतों की सफाई करना नुकसानदायक नहीं होता है. जब आप उंगली से दांतों को साफ करते हैं, तब कुछ हद तक दांतों पर जमा प्लाक और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं. इससे आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर हो सकती है. हालांकि दांतों को उंगली से साफ करने से गम लाइन (Gum Line) और दांतों के बीच जमी गंदगी साफ नहीं हो पाती है. अगर आपके पास ब्रश है, तो उंगली के बजाय ब्रश से ही दांतों की सफाई करनी चाहिए. अगर आपके पास ब्रश नहीं है, तब आप इमरजेंसी में फिंगर ब्रशिंग कर सकते हैं. इससे दांतों या मसूड़ों को कोई खतरा नहीं होता है. कभी-कभी ऐसा करना दांतों के लिए सुरक्षित हो सकता है. हालांकि रोज ऐसा नहीं करना चाहिए.

ब्रश न होने पर ऐसे करें दांतों की सफाई

डॉ. वैभव गुलाटी कहते हैं कि जब आपके पास ब्रश न हो, तब आप उंगली से टूथपेस्ट लेकर दांतों को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर पर मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट लें और घुमावदार तरीके से दांतों को आराम से साफ करें. कोशिश करें कि आपकी उंगली दांतों के हर कोने तक पहुंचे. ब्रश और टूथपेस्ट न होने की कंडीशन में आप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर कुल्ला करके दांत साफ कर सकते हैं. नमक अपने आपमें एंटी-बैक्टीरियल होता है. आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं और बीटाडीन के कुल्ले भी कर सकते हैं. नमक और सरसों का तेल मिक्स करके अपने मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं. इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे.

माउथवॉश भी दांत साफ रखने में कारगर

डेंटिस्ट की मानें तो टूथपेस्ट और टूथब्रश न होने की कंडीशन में आप मेडिकेटेड माउथवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको दांतों को बैक्टीरिया से बचा सकते हैं और अपने मुंह की दुर्गंध को दूर सकते हैं. हालांकि लोगों को माउथवॉश इस्तेमाल करते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए. आपका माउथवॉश इंडियन डेंटल एसोसिएशन से प्रमाणित होना चाहिए. अगर दांतों की सफाई की बात करें, तो सभी लोगों को प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम को अच्छी तरह ब्रश करना चाहिए. ऐसा करने से आपके दांतों के बीच टार्टर और प्लाक जमा नहीं होगा और दांतों की बीमारियों से बचाव हो सकेगा.

