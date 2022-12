क्या चेहरे और पैर को देखकर भी ब्रेन की बीमारी का पता चल सकता है? डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा

Face and Feet Indicate Brain Disease: जब भी हमारा शरीर किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उस बीमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम कई तरह के टेस्ट कराते हैं. हालांकि कई ऐसी बीमारी भी होती हैं जिनके लक्षण हमें अपने शरीर में ही दिखने लगते हैं. शरीर की बीमारियों के लक्षण तो हम आसानी से देख लेते हैं लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसे समझना काफी कठिन होता है. लेकिन इस बीच हैदराबाद के एक डॉक्टर ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. डॉक्टर ने बताया कि उसने एक 37 वर्षीय महिला के चेहरे और उनके जूते के नंबर को देखर उनकी मस्तिष्क की बीमारी की पहचान की.

ओनली माय हेल्थ की खबर के अनुसार हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि सामान्य ओपीडी के दौरान एक पीठ दर्द से परेशान मरीज को परामर्श देते हुए एक महिला के चेहरे को देखा जो पीड़िता के पास बैठी हुई थी. उस महिला में मस्तिष्क रोग के लक्षण नजर आ रहे थे. इस बात की जानकारी डॉ. कुमार ने ट्वीट के माध्यम से दी.

डॉ. कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा – महिला की नाक और होंठ सामान्य से कुछ बड़े नजर आ रहे थे. वह महिला जब मुस्कुरा रही थी तब उसके दांत बाहर आ रहे थे. इतना ही नहीं उसकी जीभ भी सामान्य से बड़ी दिख रही थी. हेल्थ एक्सपर्ट ने लिखा कि जब वह बोल रही थी तो उसकी आवाज में भारीपन था.

Case of a woman whose shoe size increased from 5 to 7 over two years

1. It was an usual OPD, when I was counselling one of my patients with back pain about exercise, diet and correct posture. Incidentally, I noticed his wife’s face who was sitting beside the patient.#MedTwitter

