इन 5 तरीकों से अजवाइन को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे कई फायदे, ये समस्याएं होंगी दूर

Best Way To Use Carom Seeds: अजवाइन (Carom Seeds) में कई ऐसे तत्‍व पाए जाते हैं, जो शरीर की कई समस्‍याओं को दूर करने में कारगर होते हैं. अजवाइन में एसेंशियल ऑयल भी होता है, जो खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने में मदद करता है. अजवाइन (Ajwain) में प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और एंटीसेप्टिक, ऐंटीमाइक्रोबियल जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं. अजवाइन का बेहतर फायदा पाने के लिए इसे कई तरह से उपयोग किया जा सकता है. आइए आज हम आपको अजवाइन को उपयोग करने के तरीकों के बारे में बताते हैं.

1.अजवाइन पानी: वेबएमडी के अनुसार, वेट लॉस में अजवाइन बेहद फायदेमंद होता है. वजन कम करने के लिए लोग अजवाइन का उपयोग करते हैं. रोजाना अजवाइन पानी पीने से वेट लॉस करने में मदद मिलती है. इसके लिए एक गिलास पानी में एक-दो चम्मच अजवाइन डालकर उबालें. इसके बाद पानी का कलर बदलने पर इसे छानकर पिएं. इससे कुछ हफ्तों में ही अंतर दिखने लगेगा.



2.अजवाइन की चाय: इंफेक्शन से बचने के लिए अजवाइन की चाय बहुत फायदेमंद होती है. अजवाइन चाय बनाने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन और 2 चुटकी हल्दी डालकर उबालें और जब यह उबलकर चाय की तरह बन जाए तो इसका सेवन करें.

3.अजवाइन को हींग में मिलाएं: पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए अजवाइन बेहद फायदेमंद है. अजवाइन को हींग के साथ मिलाकर खाने से पेट संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है. पेट में दर्द या ऐंठन होने पर अजवाइन को हींग के साथ मिलाकर खाना चाहिए.



4.तड़के में करें उपयोग: आमतौर पर लोग जीरा और राई से तड़का लगाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आप अजवाइन को भी तड़का लगाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं. इसके लिए आप तेल गर्म करें और इसमें अजवाइन और लाल मिर्च को फ्राई करें. अब दाल, सब्‍जी आदि को इससे तड़का दें. इससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा.

5.मोइन के रूप अजवाइन का प्रयोग: अगर आप समोसा, कचौरी, खस्ता, खुर्मे, पकोड़े आदि बना रहे हैं तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जब मैदे का आटा गूंथते हैं तो उस समय चुटकी भर अजवाइन लें और मसलकर डालें और इसके बाद इसे गूंदें. पकोड़े आदि बना रहे हैं तो बैटर तैयार करते समय एक चम्‍मच अजवाइन को मिलाएं. इससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है.

