डिहाइड्रेटेड स्किन होने पर नजर आते हैं ये लक्षण, जानें इसकी वजह और बचाव के तरीके

Causes and Symptoms of Dehydrated Skin : रूखी और बेजान त्वचा से आजकल अधिकतर लोग परेशान हैं, जिसका मुख्य कारण बढ़ता प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान और खाने पीने की गलत आदतें होती हैं. सर्दियों के मौसम में ये समस्या काफी बढ़ जाती है और स्किन ड्राई और रूखी नजर आने लगती है. सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली समस्या स्किन ड्राइनेस होती है और डिहाइड्रेटेड स्किन की समस्या ड्राई स्किन से काफी अलग होती है, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं. डिहाइड्रेटेड स्किन की समस्या मॉइश्चर की कमी से किसी भी स्किन टाइप को प्रभावित कर सकती है. अगर आप भी ड्राई स्किन और डिहाइड्रेटेड स्किन प्रॉब्लम के बीच अंतर नहीं जानते हैं तो आज हम आपके लिए हाइड्रेटेड स्किन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी लेकर आए हैं. आइए जानते हैं,

डिहाइड्रेटेड स्किन के सामान्य कारण

स्टाइल क्रेज डॉट कॉम के अनुसार डिहाइड्रेटेड स्किन का मतलब ड्राई स्किन बिल्कुल नही होता है, अधिकतर लोग डिहाइड्रेटेड स्किन को ड्राई स्किन समझकर बड़े नुकसान उठाते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार डिहाइड्रेटेड स्किन की समस्या सभी स्किन टाइप जैसे ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लोगों को हो सकती है. हम सभी का स्किन टाइप एक दूसरे से अलग होता है जो उम्र, मौसम या एनवायरमेंट के साथ बदल सकता है. स्किन सेल्स को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से डिहाइड्रेड स्किन की समस्या का सामना करना पड़ता है.

डिहाइड्रेटेड स्किन के लक्षण

ड्राई स्किन में खुजली, रूखापन, सफेद परत और असुविधा का सामना करना पड़ता है, वही दूसरी ओर बात डिहाइड्रेटेड स्किन की करें तो इसके लक्षण ड्राई स्किन से काफी अलग हो सकते हैं जैसे- डल या मुरझाई हुई स्किन, स्किन पर खुजली और आंखे के आसपास डार्क सर्कल, फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन सेंसटिविटी, स्किन पर लाली और सूजन, ड्राई और पपड़ीदार स्किन.

डिहाइड्रेटेड स्किन की गंभीर स्थिति में लक्षण

मुंह का सूखना, चक्कर आना, हर समय थका हुआ महसूस करना, कमजोरी होना और पेशाब ना आना या पेशाब का रंग बदलना आदि.

डिहाइड्रेटेड स्किन से छुटकारा पाने के लिए उपाय

– डिहाइड्रेटेड स्किन से छुटकारा पाने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने की आवश्कता होती है. इसीलिए हेल्दी खाना खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, कैफीन की मात्रा को कम करें, सिगरेट और एल्कोहल से परहेज करें.

– डिहाइड्रेटेड स्किन की समस्या से बचे रहने के लिए स्किन से डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए नियमित एक्सफोलिएट करना जरूरी होता है इसीलिए हफ्ते में एक से दो बार स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करें.

– डिहाइड्रेटेड स्किन की समस्या में हल्के मॉइश्चराइजर की बजाय हैवी मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कारगर साबित होता है. इसीलिए अच्छे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें और रात में सोते समय स्किन को मॉइश्चराइज करना ना भूलें.

