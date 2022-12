हाइलाइट्स छोटे बच्‍चों को चिकनपॉक्स अधिक परेशान कर सकता है. चिकनपॉक्‍स में शरीर में दानें और फफोले हो जाते हैं.

How To Keep Children Safe To Chickenpox – शरीर पर लाल चकत्‍ते, दानें और फफोले चिकनपॉक्‍स के लक्षण हो सकते हैं. चिकनपॉक्‍स, जिसे वैरिकाला-जोस्‍टर भी कहा जाता है, ये शरीर में लाल दाने और फफोले पैदा करता है, जो एक निश्‍चित अंतराल के बाद समाप्‍त हो जाते हैं. ये एक संक्रामक बीमारी है जो एक से दूसरे व्‍यक्ति में फैल सकती है. वैसे तो चिकनपॉक्‍स किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन 1 से 15 वर्ष तक के बच्‍चे इसकी चपेट में अधिक आते हैं. चिकनपॉक्‍स की शुरुआत हल्‍के बुखार और बदन में खुजली से होती है जो धीरे-धीरे पूरे शरीर में लाल दानों के रूप में नजर आने लगते हैं. बच्‍चों को इस दौरान विशेष देखभाल और ट्रीटमेंट की आवश्‍यकता होती है क्‍योंकि ये बीमारी कई बार जानलेवा भी हो सकती है. चलिए जानते हैं चि‍कनपॉक्‍स में कैसे रखें बच्‍चों का ध्‍यान.

ये भी पढ़ें: अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट, जानिए

क्‍या है चिकनपॉक्‍स

चिकनपॉक्‍स एक संक्रमण है जो स्किन पर दानों का कारण बनता है. क्‍लीवलैंड क्‍लीनिक के अनुसार ये रोग वैरिकाला-जोस्‍टर वायरस नामक रोगाणु के कारण होता है. ये ज्‍यादातर उन लोगों को होता है जिन्‍हें चिकनपॉक्‍स का टीका नहीं लगा है. चिकनपॉक्‍स से पीड़ित बच्‍चा आसानी से दूसरे बच्‍चों को वायरस ट्रांसफर कर सकता है. हालांकि अब जन्‍म के बाद ही बच्‍चों को इसका टीका लगाया जाता है लेकिन अभी भी लाखों बच्‍चे टीकाकरण से वंचित हैं.

कैसे फैलता है चिकनपॉक्‍स

बच्‍चों को चिकनपॉक्‍स किसी भी उम्र में हो सकता है. चिकनपॉक्‍स के संपर्क में आने के बाद बच्‍चा पहले एक से तीन हफ्ते तक ठीक लग सकता है. बच्‍चे में धीरे-धीरे इसके लक्षण नजर आते हैं. बुखार और लाल दानों से इसकी शुरुआत होती है और ये 3-5 दिनों में पूरे शरीर में फैल सकता है. चिकनपॉक्‍स किसी संक्रमक व्‍यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है. इसके अलावा संक्रमक व्‍यक्ति के छींकने और खांसने से ये हवा में फैल जाता और सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर सकता है. संक्रमित बच्‍चे की आंख, नाक और मुंह से निकलने वाला लिक्विड भी अन्‍य लोगों को बीमार कर सकता है.

चिकनपॉक्‍स के लक्षण

– बुखार

– कमजोरी

– सिरदर्द

– पेट में दर्द

– स्किन पर छोटे दानें

– दानों में पानी

– स्किन में सूजन

– स्किन पर निशान

ये भी पढ़ें: उल्टा दौड़ कर रखें खुद को हेल्दी, बैकवर्ड रनिंग के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

कैसे रखें बच्‍चों का ध्‍यान

चिकनपॉक्‍स होने पर बच्‍चे को पूरा आराम करने दें और अधिकतर लिक्विड चीजें दें. वैसे तो चिकनपॉक्‍स एक से दो हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है लेकिन डॉक्‍टर को दिखाना जरूरी होता है.

– दानों पर खुजली होने से नरम कपड़े से सहलाएं.

– बच्‍चे को ठंडी चीजें दें.

– दानों को खुजाने या खरोचने न दें.

– नाखुनों को काटें.

– दानों पर एंटीहिस्‍टामाइन युक्‍त लोशन लगाएं.

– बच्‍चे को प्रतिदिन नहलाएं.

– बच्‍चे के शरीर को तौलिए से रगड़े नहीं बल्कि थपथपा कर सुखाएं.

चिकनपॉक्‍स वैसे तो एक सामान्‍य बीमारी है लेकिन कई मामलों में ये गंभीर भी हो सकती है. चिकनपॉक्‍स के लक्षण नजर आते ही चिकित्‍सक से संपर्क करें.

Tags: Health, Lifestyle