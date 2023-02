क्या शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है गर्म पानी, जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण

Cholesterol can be Reduced by Hot Water: व्यस्त लाइफ में आजकल लोग अपनी सेहत पर बहुत कम या फिर न के बराबर ध्यान देते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बड़ी बीमारियां तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही हैं. पिछले कुछ समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मामले खूब सामने आए हैं और रोजाना इसके मामलों में इजाफा हो रहा है. डायबिटीज की तरह ही कोलेस्ट्रॉल भी हमारी जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है और अगर समय पर इस बीमारी के लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई अंगों को बुरी तरह से प्रभावित करती है.

एक्सप्रेस की खबर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह का एक गंदा पदार्थ है जो खून की नसों में जम जाता है और इससे ब्लड वेसल्स संकुचित होने लगती हैं. कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित होता है और जब हार्ट तक ठीक से खून नहीं पहुंचता तो हार्ट अटैक आने लगता है. इसके साथ ही अगर ब्रेन में खून की सप्लाई बाधित होती है तो इससे ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल को हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेकर दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन यदि आप दवा नहीं खाना चाहते तो इसे घरेलू उपाय से नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. गर्म पानी भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. आइए जानते हैं कि गर्म पानी इस समस्या में कैसे प्रभावी है.

– बता दें कि कोलेस्ट्रॉल बैड फैट लिपिड के ब्लड वेसल्स में जमने के कारण होता है. इस समस्या में गर्म पानी बेहद कारगर उपाय है. गर्म पानी खाने से निकलने वाले बैड फैट लिपिड प्रोफाइल को कम करके फैट को शरीर में जमने से रोकता है.

गर्म पानी ब्लड फ्यूल्ड को तेजी से बढ़ाता है. खून में तरल पदार्थ की कमी होने से ब्लड गाढ़ा होने लगता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. गर्म पानी खून को पतला करके उसे सर्कुलेशन को ठीक करता है.

इस न्यूट्रिएंट की कमी से शुगर और हार्ट डिजीज का खतरा हो जाता है दोगुना, इन फूड्स को आज से शुरू करें खाना

गर्म पानी ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है. बता दें कि कोलेस्ट्रॉल की सबसे बड़ी वजह आयली फूड हैं और इससे शरीर में तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. आयली फूड से ट्राइग्लिसराइड निकलता है और यह कोलेस्ट्रॉल की मेन वजह होती है. गर्म पानी ट्राईग्लिसराइट के कणों को नसों में चिपकने से रोकता है.

गर्म पानी और लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करता है. अगर आप लहसुन का पानी के साथ खाली पेट सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होने के साथ साथ यह हार्ट संबंधी दिक्कतों को भी दूर करता है.

Tags: Diabetes, Health, Health tips, Lifestyle