कॉफी या फिर सेब? जानिए आपके दिन की शुरुआत के लिए कौन है ज्यादा बेहतर

हाइलाइट्स सेब का सेवन करने से बेहतर सांस लेने में मदद मिलती है सुबह कॉफी के सेवन से ब्लड प्रेशर लेवल रहता है कंट्रोल

Coffee or Apple Which is Good: आपने सेब के लाभों के बारे में तो सुना ही होगा और इससे जुड़ी हुई कहावत भी सुनी होगी कि अगर रोजाना सेब का सेवन करते हैं तो डॉक्टर के यहां जाने का रिस्क कम हो जाता है. अधिकतर घरों में सुबह की शुरुआत लोग चाय या फिर कॉफी से करते हैं. इससे उन्हें एक एनर्जी मिल जाती है जिससे वह पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं. लेकिन सुबह सुबह आपके लिए क्या चीज हेल्दी होती है? चाय या कॉफी का सेवन करना या फिर सेब जैसे हेल्दी फल का सेवन करना. आइए जानते हैं आपको हर दिन की शुरुआत किस चीज के साथ करनी चाहिए.

कॉफी

कॉर्नल डॉट एजुकेशन के मुताबिक अगर आप सुबह सुबह कॉफी का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, तापमान, ब्रेन एक्टिविटी जैसे फंक्शन नॉर्मल हो जाते हैं. जब आप सोते हैं तो आपका तापमान और बीपी लेवल कम हो जाते हैं.

रोजाना सुबह सुबह 100 mg कॉफी पीने से आपका हार्ट और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. इससे आपका नर्वस सिस्टम भी ढंग से काम करने लग जाता है.

सेब

सेब का सेवन करने से बेहतर सांस लेने में मदद मिलती है. सेब में फोटो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे अच्छे गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं. सेब में प्राकृतिक शुगर भी पाई जाती है जो कैफ़ीन की तरह ही काम करती है.

दोनों ही चीज आपके शरीर के लिए हेल्दी हैं. इसलिए आप सीमा में इनके लाभों के अनुसार किसी एक चीज का सुबह सेवन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें – अच्छे रोल मॉडल बनते हैं A ब्लड ग्रुप के व्यक्ति, जानें इनके बारे में सब कुछ

इसे भी पढ़ें: खाने के बाद पेट में जलन और दर्द से रहते हैं परेशान, तो ये उपाय अपनाएं

Tags: Health, Lifestyle