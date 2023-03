4 चीजें सुबह-सुबह न खाएं खाली पेट, मच सकता है पेट में 'बवंडर', लिवर का भी होगा बुरा हाल, देखें लिस्ट

हाइलाइट्स सुबह-सुबह खाली पेट संतरा खाने पर पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है. खाली पेट फ्रूट जूस या मीठी चीजों से लिवर और पैंक्रियाज पर बोझ बढ़ जाता है.

Foods not to Eat on Empty Stomach: हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सबसे पहला असर पेट पर होता है. जब हमारा पेट खाली रहता है तो उसमें पहले से कई तरह की गैसें भरी रहती है. अगर खाली पेट ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जिनसे गैस और बढ़ती है तो पेट में बवंडर मच सकता है. इतना ही नहीं, इससे लिवर और किडनी पर भी बुरा असर हो सकता है. आमतौर पर भारतीय जब सुबह में उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. सुबह खाली पेट चाय तो उतना नुकसान नहीं करता लेकिन कॉफी पेट के सारे पीएच का बैलेंस बिगाड़ देती है. कॉफी की तरह ही कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनका सुबह-सुबह खाली पेट सेवन करने से नुकसान हो सकता है.

सुबह-सुबह खाली पेट सोच-समझकर ब्रेकफास्ट में चीजों का चयन करना चाहिए. क्योंकि अगर कुछ गलत खा लिया तो दिनभर परेशानी होती रहेगी. इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सुबह खाली पेट किन चीजों को खाने से दिक्कतें होती हैं.

सुबह में खाली पेट इन चीजों से रहें दूर

1.कॉफी-टीओआई की खबर के मुताबिक कई लोग अपने दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं. लेकिन सुबह-सुबह दिन की शुरुआत कॉफी से नहीं करनी चाहिए. कॉफी में बहुत अधिक कैफीन होता है. कॉफी पीने के बाद पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बनने लगेगा. यह खाली पेट पहले से ही ज्यादा रहता है. यानी कॉफी पीने के बाद इसकी मात्रा बढ़ जाएगी जिसके कारण पेट में अफारा हो जाएगा. पेट पूरा दिन फूला रहेगा. इससे एसिडिटी और गैस्ट्रिक हो सकता है.

2.मसालेदार फूड-खाली पेट सुबह में मसालेदार चीजें खाने से पेट का बुरा हाल हो जएगा. इससे पेट तो फूल जाएगा ही, मसाले में मौजूद एसिड आंत की लाइनिंग को खरोंचना शुरू कर देगा. आंत की लाइनिंग का सीधा संबंध लिवर, किडनी और ब्रेन से होता है. इसलिए यह लिवर और किडनी पर भी असर करेगा. इसके साथ ही मसालेदार भोजन एसिडिटी को भी बढ़ाएगा.

3.मीठी चीजें-कई लोग सुबह-सुबह खाली पेट फ्रूट जूस या मीठी चीजों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं लेकिन यह लिवर और पैंक्रियाज का बोझ बढ़ा देती हैं. रात में काफी देर तक आराम करने के बाद पैंक्रियाज सुबह में काम करना शुरू करता है और सुबह होते ही मीठा ड्रिंक पीने से उसपर लोड बढ़ जाता है. इससे उसके फंक्शन पर असर पड़ता है. इसलिए मीठा प्रोसेस्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए. यह सब लिवर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा देते हैं.

4.खट्टा-मीठा फल-इसे साइट्रस फ्रूट भी कहते हैं. इसमें नींबू, संतरा, चकोतरा आदि आते हैं. सुबह-सुबह खाली पेट संतरा खाने पर पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है. इससे पेट फूल जाता है और पूरा दिन परेशानी होती रहती है. अगर सुबह में ज्यादा फ्रूट खा लेंगे तो इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगा.

