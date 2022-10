चीकू का सेवन डायबिटीज में हो सकता है नुकसानदायक, जानिए कैसे

हाइलाइट्स चीकू में होती है अधिक शुगर जो डायबिटीज को ट्रिगर कर सकती है. चीकू से हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्‍टम को नुकसान. अधिक कैलोरी की वजह से बढ़ सकता है मोटापा.

Chikoo Can Be Harmful In Diabetes- डायबिटीज लाइफस्‍टाइल से जुड़ी एक बीमारी है जो गलत खाने-पीने की वजह से हो सकती है. डायबिटीज के मरीजों का डाइट चार्ट अलग होता है उन्‍हें कई फल और अनाज न खाने की सलाह दी जाती है. हालांकि वर्तमान में डायबिटीज को लेकर लोग काफी सजग हो गए हैं लेकिन कई बार डायबिटिक पेशेंट ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जो डायबिटीज को बढ़ा कर सकती है. ऐसा ही एक फल है चीकू जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है. वैसे तो चीकू में कई विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो हेल्‍थ के लिए फायदेमंद होते हैं लेकिन अधिक मीठा होने की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है. चलिए जानते हैं डायबिटीटिक पेशेंट्स को चीकू क्‍यों नहीं खाना चाहिए.

जीआई इंडेक्‍स होता है ज्‍यादा

डायबिटीज में चीकू का सेवन खतरनाक हो सकता है. ओनली माई हेल्‍थ के अनुसार चीकू का ग्‍लाइसेमिक इंडेक्‍स अन्‍य फलों की अपेक्षा ज्‍यादा होता है जिसके सेवन से ब्‍लड शुगर लेवल हाई हो सकता है. चीकू में कैलोरीज भी अधिक मात्रा में होता है जिसे खाने से बचना चाहिए.

अधिक कैलोरी

चीकू काफी मीठा फल है जिसमें अधिक मात्रा में कैलोरी होती है. अधिक कैलोरी के सेवन से भी डायबिटीज को बढ़ने में मदद मिलती है. ये हाई ब्‍लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है. खासकर डायबिटीज पेशेंट्स को कम कैलोरीयुक्‍त फलों का सेवन करना चाहिए.

डाइजेस्टिव प्रॉब्‍लम

डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के‍ लिए डाइजेस्टिव सिस्‍टम का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है. चीकू के अधिक सेवन से डाइजेस्टिव सिस्‍टम पर प्रेशर पड़ सकता है जिस वजह से लूज मोशन और पेट दर्द की समस्‍या भी हो सकती है.

