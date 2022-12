कोरोना में कैसे रखें अपना ख्याल, डॉक्टर ने 5 प्वाइंट्स में समझा दी सारी बातें

हाइलाइट्स जिस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पहले करते थे, उसी तरह फिर से इसे शुरू कर दें. कोरोना से खुद को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले फ्लू का टीका लगाएं.

How to prevent from corona: कोरोना ने एक बार फिर से दहशत मचाना शुरू कर दिया है. चीन में जहां चारों ओर हाहाकार मचा है वहीं जापान सहित कुछ अन्य देशों में भी कोरोना ने कहर मचाना शुरू कर दिया है. भारत में भी चीन वाला स्ट्रेन पाया गया है. ऐसे में सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल को फिर से पालन करने के लिए कहा है. कुछ राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है. देश भर के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है. राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में कोरोना मरीजों को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है. अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड को अलग करने की कवायद शुरू कर दी गई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना से खुद को कैसे बचाएं. कोरोना से बचने के लिए हमने पहले कई प्रोटोकॉल का पालन किया है. इस स्थिति में पांच प्वाइंट्स में समझिए कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं और कैसे पर्सनल हाईजीन का ख्याल रखें.

5 प्वाइंट्स में समझिए कैसे बचें कोरोना से

फ्लू का टीका लगाएं

सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसीन के को चेयरमैन डॉ अतुल कक्कड़ बताते हैं कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में हमारे पास फ्लू के मरीज ज्यादा आते हैं. कोरोना और फ्लू के लक्षण एक जैसे हैं. इसलिए अगर कोरोना से खुद को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले फ्लू का टीका लगाएं.

मास्क है जरूरी

कोरोना से बचने के लिए बिना जरूरी बाहर घूमा न करें. अगर बाहर जा रहे हैं तो हर हाल में मास्क लगाएं. डॉ अतुल कक्कड़ ने बताया कि हमारे अस्पताल में बिना मास्क के साथ आने की अनुमति नहीं है. इसलिए जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं. ये मत सोचें कि अभी कोरोना कम है या नहीं तो अभी इसकी जरूरत नहीं है.

सैनिटाइजर को फिर से अपनाएं

डॉ. अतुल कक्कड़ ने बताया कि जिस तरह पहले हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. घर से निकलते समय और घर आते समय हमेशा सैनिटाइजर लगाकर जाएं. घर में भी आस पास सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.

कोविड बूस्टर डोज लगाए

अगर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगी है तो बूस्टर डोज लगाएं. डॉ अतुल कक्कड़ ने बताया कि हम फ्लू और कोविड दोनों का टीका लगाने की सलाह देते हैं. इसके लिए हमने तैयारी करनी शुरू कर दी.

पर्सनल हाईजीन का ख्याल रखें

जिस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पहले करते थे, उसी तरह फिर से इसे शुरू कर दें. हमेशा हाथ साफ रखें. हाथ से किसी चीज को छूएं तो उसके बाद हाथ साफ करें. खुद के संपर्क में किसी चीज को आने नहीं दी. हर हाल में पर्सनल हाईजीन का ख्याल रखें. जितना साफ-सफाई रखेंगे, उतना ही कोरोना से बचने की संभावना ज्यादा होगी.

