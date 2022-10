डायबिटीज-कैंसर के मरीज दें ध्यान! WHO के ये हेल्थ टिप्स आएंगे आपके बड़े काम

Cutting Back Salt Sugar Benefits: पिछले कुछ सालों से लोगों में हेल्दी डाइट का क्रेज बढ़ा है. हेल्‍दी लाइफ और बीमारियों से बचने के लिए लोग अधिक से अधिक हेल्‍थ टिप्‍स को फॉलो कर रहे हैं और डाइट का खास ख्‍याल रख रहे हैं. इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करने से लेकर न्‍यूट्रिशन फूड का सेवन लोगों की प्राथमिकता में शामिल हुई है. इसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ हेल्‍थ टिप्‍स शेयर किए हैं जो हमें डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचने में मदद कर सकते हैं.

डब्‍ल्‍यूएचओ के अनुसार, अगर हम अपने डाइट में चीनी और नमक को सही मात्रा में लें और अधिक इस्‍तेमाल से बचें तो यह कई बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकता है.

कितना करें नमक का इस्‍तेमाल

अगर आप नमक का अधिक सेवन करते हैं तो बता दें कि इसका 5 ग्राम यानी कि एक चम्‍मच से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए. इसके बदले आप मसालों और हर्ब का इस्‍तेमाल करें. इसके अलावा आप उन सॉस का इस्‍तेमाल से भी बचें जिसमें नमक होता हो. इसके अलावा, सोया सॉस या फिश सॉस आदि का भी अधिक इस्‍तेमाल हानिकारक हो सकता है.

Cutting back on salt and sugar are simple ways to reduce your risk of noncommunicable diseases like #diabetes, heart disease and #cancer.

Here are a few easy-to-follow nutrition tips to get you and your family started on a healthier journey. #BeatNCDs pic.twitter.com/sllT4fMxFX

— World Health Organization (WHO) Western Pacific (@WHOWPRO) August 12, 2022