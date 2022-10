Dengue Diet: डेंगू से ठीक होने के लिए आहार में शामिल करें ये चीजें, तेज रफ्तार से बढ़ेगी प्लेटलेट्स

How to increase platelets after Dengue: देश में एक बार फिर से डेंगू पैर पसार है. दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इसके मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. डेंगू के ज्यादातर मामले हर साल सितंबर और अक्टूबर में सामने आते हैं. डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के मामले सामान्यत: मानसून का मौसम जाने के बाद ज्यादा दिखाई देते हैं. डेंगू स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर बीमारी है जो एडीस एजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है. इस बीमारी के कारण हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है.

डेंगू का बुखार एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों से फैलता है. डेंगू में शरीर काफी कमजोर हो जाता है. इसलिए बेहद जरूरी है कि बुखार के दौरान और इसके बाद स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार इस बीमारी को रोकने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो. इसके लिए मौसमी खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिससे शरीर को पोषण तत्व मिलते रहें. डेंगू में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी प्लेटलेट्स को पहुंचता है इसलिए जरूरी है कि समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए.

डेंगू होने पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलते रहें आइए जानते हैं…

तरल पदार्थ का सेवन करना: डेंगू की अवस्था में तरल पदार्थ पीना हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होगा. गर्म काढ़े, हर्बल चाय, शोरबा और सूप का सेवन करना चाहिए. इन पदार्थों के साथ-साथ ठंडे तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ या लस्सी, नारियल पानी आदि प्लेटलेट्स काउंट में काफी सुधार लाते हैं. इसलिए बीच बीच में इनका भी सेवन करना चाहिए. ये सभी पदार्थ हमारे सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करते हैं और एक मजबूत रक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं. कई बार लोग प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते का रस पीते हैं लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह कारगर है.

फल का सेवन करें: फल स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं इसलिए हम बीमार हो या नहीं इनका सेवन बंद नहीं करना चाहिए. जामुन, नाशपाती, बेर, चेरी, आड़ू, पपीता, सेब और अनार जैसे मौसमी फल जोड़ने से विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर की कमी पूरी होती है. ये फल पाचन क्रिया में सुधार लाते हैं.

हरी सब्जियां: सभी हेल्थ एक्सपर्ट अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन करने की सलाह देते हैं. हमें अपने नियमित आहार में हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इससे हमारी आंत के स्वास्थ्य को और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलता है. हरी सब्जियों में विभिन्न विटामिन जैसे विटामिन ए, सी के साथ-साथ जिंक, मैग्नीशियम आदि खनिज अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं.

मसाले: हमारे किचन में मौजूद कुछ मसाले भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभवर्द्धक होते हैं. हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, और जायफल जैसे मसालों हजारों साल से एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइक्रोबायल, एंटी-बैक्टीरिया और प्रतिरक्षा-बढ़ाने के तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं. इन मसालों से तैयार भोजन हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर है.

प्रोबायोटिक्स: डेंगू के बाद शरीर को पुरानी वाली स्थिति में लाने के लिए आहार में प्रोबायोटिक्स शामिल करना चाहिए. इसके लिए दही, छाछ, पनीर केफिर, कोम्बुचा और सोयाबीन का विकल्प चुनें. प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया से भरे होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र पर कार्य करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं.

