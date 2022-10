दिवाली में डायबिटीज पेशेंट भी ले सकते हैं मिठाई का आनंद, बस चीनी की जगह करें इन स्वीटनर्स का प्रयोग

हाइलाइट्स डायबिटीज में भी कर सकते हैं हेल्‍दी मिठाईयों का सेवन. मिठाईयों का स्‍वाद बढ़ाने के लिए डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं. डायबिटीज में किशमिश को स्‍वीटनर के तौर पर इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

Use These Sweeteners Instead Of Sugar- दिवाली खुशियों और रौनक भरा त्‍योहार है. बिना मिठाइयों के इस त्‍योहार की रंगत फीकी है. दिवाली पर कई तरह की फ्लेवरफुल मिठाईयां बनती हैं जिसके स्‍वाद से कई डायबिटिक पेशेंट्स वंचित रह जाते हैं. हालांकि अब मार्केट में कई शुगर फ्री और डायबिटीज फ्रेंडली मिठाईयां उपलब्‍ध हैं जिसमें काफी कम मात्रा में स्‍वीटनर का प्रयोग किया जाता है. लेकिन मार्केट में मिलने वाली डायबिटिक फ्रेंडली मिठाईयों की गारंटी नहीं है कि इसमें रिफाइंड शुगर का प्रयोग किया गया है या नहीं. इस दिवाली होम मेड मिठाईयों से त्‍योहार की रौनक को दोगुना किया जा सकता है. होम मेड मिठाईयां शुद्ध होंगी और इसमें अपनी जरूरत अनुसार स्‍वीटनर्स का प्रयोग किया जा सकता है. चलिए जानते हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मिठाईयों में किन स्‍वीटनर्स का प्रयोग किया जा सकता है.

मिठाई को मीठा बनाने के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

डेट्स –दिवाली की मिठाईयों को हेल्‍दी बनाने के लिए डेट्स का प्रयोग किया जा सकता है. डेट्स को स्‍वीटनर के तौर पर इस्‍तेमाल कर सकते हैं. डेट्स में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता. इसके अलावा ये आयरन का भी बे‍हतरीन सोर्स है. डेट्स को लड्डू और हलवे में प्रयोग किया जा सकता है.

किशमिश-किशमिश एक बेहतरीन स्‍वीटनर है. किशमिश डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद भी है. किशमिश को पीसकर किसी भी मावे की मिठाई या हलवे में डाला जा सकता है. हालां‍कि मिठाई बनाने में किशमिश का अधिक प्रयोग करना पड़ सकता है.

छुहारा-डायबिटीज में छुहारे का प्रयोग काफी फायदेमंद होता है. छुहारा आयरन का बेहतरीन सोर्स है और इसका नियमित सेवन करने से वेट गेन करने में भी मदद मिलती है. छुहारा काफी मीठा होता है इसे स्‍वीटनर के तौर पर मिठाई में डाला जा सकता है. छुहारे को भिगोकर इसका पेस्‍ट तैयार कर सकते हैं और इसे किसी भी हलवे, लड्डू, और बर्फी में मिला सकते हैं.

शहद-शहद एक प्राकृतिक स्‍वीटनर है जो किसी भी डिश के टेस्‍ट को बढ़ाने का काम करता है. डायबिटीज काफी मीठा होता है इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स को कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए. शहद का प्रयोग गर्म चीज में नहीं करना चाहिए इसलिए किसी भी मिठाई को बनाने के बाद इसे ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं.

