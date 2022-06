Different Uses Of Turmeric in diet: हमारे किचन में मौजूद सभी मसालों में हल्‍दी का इस्‍तेमाल रोजाना ही किया जाता है. यह खाने का स्‍वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही खाने का टेक्सचर भी बेहतर करता है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक, पीले रंग का यह मसाला औषधि के रूप में आयुर्वेद में हजारों सालों से किया जाता रहा है.

इसमें भरपूर मात्रा में एंटी ऑक्‍सीडेंट और एंटी इंफ्लामेट्री गुण होते हैं, जो शरीर को हर तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है. यही नहीं, चोट लगने, दर्द का कम करने या स्किन की किसी समस्‍या को ठीक करने के लिए दादी-नानी भी इसका इस्‍तेमाल घरेलू उपचार के लिए करती रही हैं. ऐसे में अगर आप इसे अपने डाइट में सब्‍जी या दाल के अलावा भी इस्‍तेमाल में लाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप अलग अलग-अलग तरीके से इसका इस्‍तेमाल किन चीजों में कर सकते हैं.

इस तरह हल्दी को डाइट में करें शामिल

गोल्‍डन मिल्‍क

गोल्‍डन मिल्‍क यानी कि हल्‍दी वाला दूध. इसका सेवन करने से आप सिजनल फ्लू, खासी सर्दी से बच सकते हैं. इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर के दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है. इसे बनाने के लिए आप गर्म दूध में एक छोटा चम्‍मच हल्‍दी पाउडर मिलाएं और पी लें.

हल्दी सलाद

हल्‍दी में भरपूर मात्रा में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को कई संक्रमणों से बचाने में मदद करता है. अगर आप सुबह सलाद में नमक के साथ हल्‍दी भी डालकर खाएं, तो इसका फायदा दोगुना हो जाएगा.

गोल्‍डन राइस

आप अगर चावल को पकाते समय इसमें हल्‍दी डालें, तो ये दिखने में अच्छा नज़र आएगा. चावल हल्दी का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए असरदार साबित होती है.

हल्दी चाय

बदलते मौसम में चाय पीना पसंद करते हैं, तो आप अपनी चाय को और हेल्‍दी बनाने के लिए इसमें कच्‍चा हल्‍दी उबालें. ये आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, छींक आदि से बचाएगी और आपके इम्‍यूनिटी को भी मदबूत बनाएगी.

हल्दी का हलवा

एक गर्म कड़ाही में दो चम्‍मच घी डालें और गर्म होने पर इसमें 2 चम्‍मच हल्‍दी डालें. जब ये भुना जाए तो इसमें कूटा अदरक और 2 चम्‍मच चीनी डाल दें. आंच धीमी रखें और जब खुशबू आने लगे तो इसमें एक कप पानी डालें और सूख जाने तक चलाते रहें. ये आपकी इम्‍यूनिटी को मजबूत बनाने और एलर्जी की समस्‍या को दूर करेगा.

