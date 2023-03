हाइलाइट्स पेट में दर्द होने पर कई बार हम उसे साधारण दर्द मान कर छोड़ देते हैं. हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग दिख सकता है.

Stomach Ache Could Be Symptom Of Heart Attack: कई बार हम भरपेट खाना खा लेते हैं और उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्‍से में जलन और दर्द जैसा महसूस होने लगता है. इसे हम हार्ट बर्न (Heart Burn) भी कहते हैं. ऐसे में कई लोग डर जाते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक का लक्षण तो नहीं. हालांकि अधिकतर लोग कुछ घरेलू उपायों की मदद से पेट दर्द या गैस समझकर इसका खुद ही इलाज कर लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि कई बार यह हार्ट में सही तरीके से ब्‍लड फ्लो ना हो पाने की वजह से भी हो सकता है, जो दरअसल हार्ट अटैक का संकेत है.

मायोक्‍लीनिक के मुतबिक, खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्‍से में जलन, एंजाइना और दिल का दौरा बहुत समान महसूस होते हैं. यहां तक ​​कि कई बार अनुभवी डॉक्टर भी पेशेंट की मेडिकल हिस्‍ट्री और शारीरिक जांच के बाद इनके बीच अंतर निकाल पाता है. इसलिए लापरवाही बरतने से बेहतर है कि आप पेट और सीने में दर्द महसूस करें तो लक्षणों को पहचान कर तुरंत अस्‍पताल जाते हैं तो आपको दिल का दौरा पड़ने से बचाया जा सकता है.

पेट दर्द को न लें हल्‍के में

पेट में दर्द होने पर कई बार हम उसे साधारण दर्द मान कर छोड़ देते हैं. अगर अधिक दर्द हो तो हम एसिडिटी या गैस की दवा ले लेते हैं या कुछ घरेलू उपचार अपना लेते हैं. हो सकता है कि ऐसे तरीकों से आपको आराम भी मिल जाए. लेकिन इस बात का ध्‍यान रखें कि इस तरह के इलाज से आपको तो राहत मिलती है लेकिन आपके दिल को नहीं. ऐसा करना दिल के लिए घातक हो सकता है. क्‍योंकि ये कई बार हार्ट अटैक का इशारा भी हो सकता है.

पेट दर्द की पहचान

-अगर पेट में मरोड़ हो तो ये दर्द आंत के इंफेक्शन की वजह से होता है और इस तरह के दर्द में पेट में कुछ तेजी घूमता हुआ लगता है. दर्द के दौरान दस्त भी लग सकते हैं.

-पेट में दाईं तरफ दर्द हो तो वो दर्द अपेंडिक्स का हो सकता है. ये दर्द नाभि के पास भी तेज महसूस होता है. ऐसा दर्द महसूस होने पर भी डॉक्टर को दिखाएं.

-पेट से लेकर कमर तक तेज दर्द महसूस हो तो उसकी वजह पथरी भी हो सकती है. पथरी का दर्द अक्सर सुई चुभने जैसा महसूस होता है.

हार्ट अटैक के लक्षण

हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग नजर आते हैं. इसके लक्षण की बात करें तो हार्ट अटैक होने पर दबाव, जकड़न, दर्द, छाती या बाहों में एक निचोड़ या दर्द, जो आपकी गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैल सकती है. इसके अलावा, मतली, अपच, पेट दर्द, सांस लेने में दिक्‍कत, ठंडा पसीना आना, थकान, हल्कापन महसूस होना, अचानक चक्कर आना जैसे लक्षण दिखते हैं.

महिलाओं में दिखते हैं अलग लक्षण

पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए दिल के दौरे का सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या बेचैनी होता है. लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जबड़े या पीठ में दर्द, सांस की तकलीफ और मतली या उल्टी जैसे कुछ अन्य लक्षणों का अनुभव होने की आशंका अधिक होती है.

इनमें जोखिम ज्‍यादा

हाई ब्‍लड प्रेशर, डायबिटीज, या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में हृदय की समस्याएं अधिक आम हैं. धूम्रपान करने वाले और अधिक वजन होने पर भी जोखिम बढ़ जाता है.

पेट दर्द से इस तरह पाएं आराम

-पानी खूब पियें और रिच फूड का सेवन ना करें.

-अदरक की चाय पियें.

-पानी में नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर पियें.

-फूड एलर्जी टेस्‍ट कराएं.

