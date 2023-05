क्या आप भी तांबे की बोतल में पानी भरकर रखते हैं फ्रिज में? सेहत पर क्या पड़ेगा असर, जानिए एक्सपर्ट से

हाइलाइट्स तांबे के बर्तन में पानी पीना सेहत और पेट दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इस धातु की बोतल में पानी भरकर फ्रीज में रखना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

Do not keep copper bottle in fridge: बचपन से हम बड़े-बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि तांबे के बर्तन (Copper Vessels) में पानी पीने (Drinking Water) से कई लाभ होते हैं. इस बर्तन में पानी पीना सेहत और पेट दोनों के लिए काफी फायदेमंद होता है. आयुर्वेद के मुताबिक, तांबे का प्रयोग कटने और सिरदर्द के ट्रीटमेंट में काफी फायदेमंद है. इस धातु में नियमित पानी पीने से शरीर काफी एनर्जेटिक महसूस करता है. साथ ही यह शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है. लेकिन इस धातु से बनी बोतल में पानी पीना गर्मी के बजाय सर्दियों में ज्यादा लाभकारी होता है. क्योंकि गर्मियों में लोग पानी ठंडा करने के लिए तांबे की बोतल को फ्रिज में रख देते हैं. इसके बाद इसी पानी को पीते भी हैं. ऐसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आइए बीएचयू के आयुर्वेदाचार्य डॉ. अजय यादव से जानते हैं फ्रिज में रखी तांबे की बोतल में पानी पीने के नुकसान.

तांबे का पानी सर्दी में ज्यादा फायदेमंद

आयुर्वेद के अनुसार, तांबे के बर्तन में एंटीबैटीरियल गुण पाए जाते हैं. इस धातु के बर्तन में अधिक समय तक पानी रखने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं. इसके बाद यदि आप इस पानी को पीते हैं तो सेहत के लिए काफी लाभकारी होगा. हालांकि गर्मी के मौसम में तांबे की बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. ऐसा करने से उसमें मौजूद एंटीबैटीरियल गुण निष्किय हो जाते हैं. इसके बाद यदि उस पानी को आप पीएंगे तो सेहत को नुकसान होगा.

तांबे की तासीर होती है गर्म

तांबा धातु की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें रखा पानी गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक फायदा देता है. वहीं, अगर आपने तांबे से बनी बोतल को ठंडी होने के लिए फ्रिज में भी रख दिया तो भी कुछ नहीं होगा. ऐसा करने से ये आपको फायदा करने के बजाए नुकसान पहुंचाएगा. तांबें की बोतल में रखा पानी आप रूम टेंप्रेचर के अनुसार ही पीएं तो बेहतर होगा.

कम ही पीएं तांबे का पानी

तांबे के पानी को कभी भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए. बता दें कि, तांबे के पानी को स्टोर करने के लिए कमरे का नॉर्मल टेंप्रेचर बेस्ट है. साथ ही ध्यान रखें कि एक दिन में 2-3 ग्लास से ज्यादा पानी न पीएं. क्योंकि इसकी तासीर काफी गर्मी होती है. इसे ज्यादा पीने से आपको स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए तांबे का बोतल

आयुर्वेद के अनुसार, तांबे के बर्तन या बोतल को फ्रिज में रखने पर भी 4 से 5 दिनों तक रखे पानी में अत्यधिक तांबे का रिसाव नहीं होता है. हालांकि स्टील, तांबा, मिट्टी और प्लास्टिक किसी भी सामग्री में पानी को जमा करके रखना हमेशा हानिकारक होता है. यदि आप मिट्टी के घड़े में पानी को अधिक समय तक जमा करते हैं, तो उसमें कीटाणु और जीवाणु अपने आप विकसित हो जाते हैं. आयुर्वेद के मुताबिक हमेशा कमरे के नॉर्मल टेंपरेचर पर ही पानी को स्टोर करना चाहिए. फ्रिज में स्टील, तांबे या प्लास्टिक की बोतल में रखा ठंडा पानी पीने से आपकी सेहत खराब हो सकती है.

