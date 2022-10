Does An Onion In The Sock Work For A Cold And Flu: कई लोगों का मानना है कि कच्चे प्याज को मोजे के अंदर रखकर रात भर सोने से सर्दी या फ्लू को ठीक किया जा सकता है. यही नहीं, ऐसा करने से ब्‍लड प्‍यूरीफाई करने और बॉडी को डिटॉक्‍स करने में भी मदद मिलती है. मेडिकल न्‍यूज टुडे के मुताबिक, लेकिन अगर आप विज्ञान में भरोसा करते हैं तो अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं‍ मिला है जिसमें प्‍याज के इस तरह के प्रयोग से सर्दी या बुखार को ठीक होने की शिफारिश की गई हो. जबकि नेशनल ओनियन असोसियन के मुताबिक, 1500 सदी में बुखार या सर्दी का इलाज करने के लिए इस तकनीक का इस्‍तेमाल किया जाता था और आज भी इसे प्रभावशाली इलाज माना जाता है.

तथ्‍यों का क्‍या है कहना

दरअसल ये तरीका प्लेग के इलाज में किया जाता है जब प्‍लेग की वजह लोग जहरीले हवा को मानते थे. चीनी औषधीय अभ्‍यास ‘रिफ्लेक्सोलॉजी’ के तहत इस तरीके का इस्‍तेमाल किया जाता था जिसमें लोग ये मानते थे कि अगर घर में कटा प्‍याज रखा जाए तो इससे हवा अच्‍छी हो सकती है और बीमार इंसान जल्‍दी ठीक हो सकता है. उनका मानना था कि अगर मोजे में कटा प्‍याज रखा जाए तो इससे खून साफ होता है और सर्दी और फ्लू ठीक हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें: सेहत के लिए पीली ही नहीं, काली हल्दी भी है फायदेमंद, एक्सपर्ट से जानिए कैसे

क्‍या है तर्क

मॉडर्न आर्टिकल में इस प्राचीन इलाज के तरीके के पक्ष में कहा गया है कि दरअसल कटे प्‍याज में एक स्‍मेली सल्‍फ्यूरिक एसिड पाया जाता है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. जबकि रिफ्लेक्‍सोलॉजी के मुताबिक, यह एक प्राचीन चिकित्‍सा पद्धति है जिसमें यह माना जाता था कि पैरों में कई ऐसे प्‍वाइंट्स हैं जिन्‍हें दबाकर आंतरिक अंगों को हील किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: कमर दर्द से छुटकारा दिलाएगी एक चुटकी अजवाइन, बस ऐसे करें इस्तेमाल!

क्‍या कहता है विज्ञान

2002 के एक रिव्‍यू में पाया गया कि प्‍याज में सल्‍फ्यूरिक एसिड पाया जाता है जो हेल्‍थ के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन इसे हम एविडेंस के रूप में नहीं मान सकते हैं कि मोजे में कटा प्‍याज रखने पर यह बीमारी को ठीक कर सकता है. इसलिए इसे वैज्ञानिक तथ्‍य के रूप में नहीं माना जा सकता है. हालांकि विज्ञान फ्लू को ठीक करने के इसे घरेलू नुस्‍खे की सिफारिश नहीं करता, लेकिन यह साफ है कि ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं होता.

कितना सुरक्षित

शोधों के मुताबिक, यह तरीका सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन अगर आप इस तकनीक की मदद से अपना इलाज करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्‍टर से एक बार चर्चा कर लें.

Tags: Health, Home Remedies, Lifestyle