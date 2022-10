क्या देश में मल्टीविटामिन की दवाएं बंद हो जाएगी? DGCA ने स्थगित किया फैसला, पर क्या कहते हैं डॉक्टर जानें

हाइलाइट्स विटामिन और मिनिरल्स आधारित कॉबिनेशन वाली दवाइयों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश स्थगित कुछ कंडीशन में मरीज को मल्टीविटामिन की दरकार होती ही होती है भारत में अधिकांश लोगों में विटामिन की कमी होती है

Use of multivitamin and multimineral tablets: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मल्टी विटामिन और मल्टी मिनिरल्स वाली दवाओं पर रोक को फिलहाल स्थगित कर दिया है. हालांकि बोर्ड के सदस्यों ने फिक्स डोज मेडिसीन (FDCs) पर बैन लगाने की प्रोफेसर कोकाते समिति की सिफारिश को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) ने इस संबंध में 26 सितंबर को बैठक की थी. बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई थी कि एफडीसी की 14 चयनित दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए. अगर ऐसा होता है तो कोडिन आधारित कफ सीरफ जैसे कि टॉसेक्स, एस्कोरिल और फेंसीडिल टी जैसी दवाओं पर प्रतिबंध लग सकता है. बोर्ड ने विटामिन और मिनिरल्स आधारित कॉबिनेशन वाली दवाइयों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. बोर्ड ने इस मामले में प्रोफेसर कोकाते समिति की सिफारिश को तर्कहीन माना है. इसका मतलब साफ है कि बोर्ड मल्टीविटामिन और मल्टी मिनिरल्स की गोलियों को प्रतिबंधित नहीं करेगा. इससे पहले मल्टीविटामिन दवा बनाने वाली कंपनियों को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया था. लेकिन क्या सच में मल्टी विटामिन दवाओं को प्रतिबंध करने की जरूरत है.

कुछ मरीजों को मल्टीविटामिन की नितांत जरूरत

सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसीन के को चेयरमैन डॉ अतुल कक्कड़ बताते हैं कि हमारे देश में लोगों में विटामिन की बहुत कमी है. अधिकांश लोगों में विटामिन की कमी होती है. खासकर विटामिन बी 12 और विटामिन डी. इसलिए मल्टीविटामिन दवाओं की जरूरत हमारे देश के लोगों को वास्तव में है. ऐसे में इसे बंद करना तार्किक नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों को हर विटामिन की अलग-अलग दवाइयां दे देते हैं. इसके अलावा जिन्हें नर्व की प्रोब्लम हैं, उन्हें भी विटामिन की दवाइयां देते हैं लेकिन कुछ मरीजों को मल्टीविटामिन लिखना ही पड़ता है.

खास मामलों में मल्टीविटामिन का इस्तेमाल

डॉ. अतुल कक्कड़ ने बताया कि प्रशिक्षित डॉक्टर वैसे ही मल्टीविटामिन का इस्तेमाल खास मामलों में ही करते हैं लेकिन वह बहुत जरूरी होती है. डॉ. अतुल कक्कड़ ने बताया कि कुछ कंडीशन में मरीज को मल्टीविटामिन की दरकार होती ही होती है. इन खास स्थितियों में मल्टीविटामिन या मल्टी मिनिरल्स दवाओं की जरूरत पड़ती है. उन्होंने बताया कि टीवी के मरीज, अल्कोहलिक पेशैंट और नर्व की कमजोरी वाले मरीजों को मल्टीविटामिन दवाइयां दी जाती है. कई मामलों में मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है.



क्या मल्टीविटामिन से नुकसान होता है

डॉ. अतुल कक्कड़ ने बताया कि भारत में अधिकांश मल्टीविटामिन या मल्टीमिनिरल्स की गोलियां वाटर सॉल्यूबल होती हैं. यानी ये विटामिन पानी में घुलनशील होती है. विटामिन बी, विटामिन सी जैसे विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं. अगर ये शरीर में जरूरत से ज्यादा जाती भी हैं तो यूरिन के माध्यम से बाहर आ ही जाती है. इसका कोई खास नुकसान नहीं है. हां, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक मल्टीविटामिन की गोलियां लेता है तो उसे नुकसान हो सकता है. इसके अलावा विटामिन ए,डी, ई, के विटामिन पानी में घुलनशील नहीं होते. ये वसा में घुलनशील होते हैं. इन दवाइयों को लंबे समय तक लेने से ज्यादा नुकसान हो सकता है. लेकिन आमतौर पर ये दवाइयां लोग अपने मन से नहीं लेते क्योंकि इनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है. इन दवाइयों को डॉक्टर ही लिखते हैं. इसके अलावा ऐसी कोई रिसर्च भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि मल्टीविटामिन लेने से बहुत ज्यादा नुकसान है.

