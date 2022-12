हाइलाइट्स सर्दियों में शरीर होता है अधिक आलसी. सर्दियों का मौसम एक्‍सरसाइज करने के लिए बेस्‍ट माना जाता है. अंधेरे के कारण एक्‍सरसाइज करने का मन नहीं करता.

Reason Of Not Doing Exercise In winter: सर्दी के मौसम में आराम और आलस दोनों शरीर पर हावी हो जाते हैं. ऐसे में बस लेटे रहने और गर्म चीजों का सेवन करने का मन करता है. सुबह की नींद हर व्‍यक्ति को प्‍यारी होती है खासकर कंबल से निकलने का तो मन ही नहीं करता. भला ऐसे में एक्‍सरसाइज को कैसे प्राथमिकता दी जाए. कभी कभार ऐसा करना ठीक है लेकिन रोजाना ऐसा करने से मोटापा, हाई ब्‍लड प्रेशर और कोलेस्‍ट्रॉल की समस्‍या हो सकती है. हालांकि ये मौसम एक्‍सरसाइज करने के लिए बेहतर माना जाता है. इस मौसम में एक्‍सरसाइज के लिए खुद को मोटिवेट करना बेहद जरूरी है लेकिन इससे पहले ये जानना आवश्‍यक है कि सर्दी के मौसम में एक्‍सरसाइज करने का मन क्‍यों नहीं करता. चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

अंधेरे के कारण

सर्दी के मौसम में सूर्य देर से निकलता है जिस वजह से सुबह के समय भी हल्‍का अंधेरा रहता है. द सन डॉट को डॉट यूके के अनुसार कई लोग अंधेरे में उठकर एक्‍सरसाइज करने से कतराते हैं साथ ही अंधेरा एक्‍सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं करता.

लो एनर्जी लेवल

सर्दी के मौसम में शरीर की एनर्जी गर्मियों की अपेक्षा कम होती है. लो एनर्जी लेवल आलस को बढ़ाता है जिस वजह से व्‍यक्ति का मन एक्‍सरसाइज करने के लिए नहीं करता है.

मोटिवेशन नहीं मिलता

गर्मी के मौसम में सुंदर और स्लिम दिखने की चाह व्‍यक्ति को एक्‍सरसाइज करने पर मजबूर कर देती है. लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से अधिक कपड़े पहनने पड़ते हैं जो कि कई लोगों को ग्‍लैमरस नहीं लगते. यही वजह है कि लोगों को एक्‍सरसाइज करने का मोटिवेशन नहीं मिल पाता.

कपड़ों की लेयर्स से परेशानी

अधिक सर्दी की वजह से कपड़ों की कई लेयर्स पहननी पड़ती हैं. जिम में जाने के लिए तैयार होना और दोबारा से अधिक कपड़े पहनने का आलस व्‍यक्ति को एक्‍सरसाइज से दूर कर देता है.

वॉक पर अधिक फोकस

कई लोग सर्दियों में एक्‍सरसाइज की बजाय वॉक करना पसंद करते हैं. कपड़ों की लेयर्स पहनकर और जेब में हाथ डालकर घूमना एक्‍सरसाइज करने से अधिक आसान और आनंद देता है.

कैसे करें खुद को एक्‍सरसाइज के लिए तैयार

– आउटडोर एक्टिविटी को अधिक प्राथमिकता दें.

– जिम की जगह नई जगहों पर एक्‍सरसाइज करें.

– एनर्जेटिक म्‍यूजिक का लें सहारा.

– आदतों में करें सुधार.

– खुद को करें मोटिवेट.

– पार्टनर के साथ करें एक्‍सरसाइज.

सर्दी के मौसम में शरीर अधिक सुस्‍त और आलसी हो जाता है. ऐसे में एक्‍सरसाइज करना काफी मुश्किल होता है. इसलिए इस मौसम में भी खुद मोटिवेट करें और फिट रहें.

