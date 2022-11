चेहरे की स्किन में रौनक लाने के लिए क्या फायदेमंद होगा आलू लगाना? यहां जानें सब कुछ

हाइलाइट्स आलू का प्रयोग मुहांसों को कम करने के लिए किया जा सकता है आलू स्‍किन के स्‍कार्स को हल्‍का कर सकते हैं आलू स्किन को ब्‍लीच करने का काम भी करता है

Is Potato Is Good For Skin: आलू का प्रयोग खाने के साथ लगाने के लिए भी किया जाता है. जी हां, आलू को कई लोग फेस पैक या टोनर के रूप में इस्‍मेमाल करते हैं. हेल्‍थलाइन के अनुसार कच्‍चा आलू या आलू का रस हाइपरपिग्‍मेंटेशन से लेकर मुंहासों तक कई समस्‍याओं में फायदेमंद साबि‍त हो सकता है. लेकिन अभी तक किसी भी अध्‍ययन में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि आलू स्किन हेल्‍थ में सुधार कर सकता है. हालांकि आलू का प्रयोग सालों से लोग स्किन की समस्‍याओं से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं. आलू में कैटेकोलेज होता है जो त्‍वचा के रंग को हल्‍का करने में मदद कर सकता है इसलिए कहा जा सकता है कि आलू स्किन की हेल्‍थ में सुधार कर सकता है.

स्किन का कलर करता है लाइट

हेल्थ लाइन के अनुसार आलू में कैटेकोलेज नामक एंजाइम होता है जो झाईयों, सनस्‍पॉट्स और मेलास्‍मा से संबंधित काले धब्‍बों को लाइट करने में मदद कर सकता है. आलू को दही या नींबू के साथ लगाने से स्किन में सुधार हो सकता है.

कर सकता है मुहांसों का इलाज

मुहांसे स्किन की सूजन के कारण होते हैं जो साइटोकिन्‍स से प्रभावित हो सकता है. आलू के रस से मुहांसों को कम करने में मदद मिल सकती है.

स्‍कार्स को करे कम

कई बार चेहरे पर मुहांसों या चोट के निशान पड़ जाते हैं जिसे स्‍कार्स की कहा जाता है. मुहांसों के स्‍कार्स को कम करने के लिए आलू का प्रयोग किया जा सकता है. आलू में मौजूद कंपाउंड स्किन के मैलामाइन को हल्‍का करता है.

आलू का प्रयोग स्किन की समस्‍याओं को ठीक करने के लिए किया जा सकता है लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले डॉक्‍टर की सलाह लेना न भूलें.

