क्या एलर्जी का उपचार कर सकती है हल्दी? जानिए

हाइलाइट्स एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है हल्दी. प्रदूषण या डस्ट से हो सकती है एलर्जी.

Use of Turmeric in Allergy – सदियों से हल्दी का इस्तेमाल तरह-तरह के व्यंजनों को बनाने में किया जाता रहा है. उसके अलावा हल्दी को आयुर्वेद में भी गुणों का खजाना बताया गया है. साथ ही हल्दी का इस्तेमाल दशकों से घरेलू उपायों के रूप में भी किया जा रहा है. खांसी-जुखाम से लेकर चोट या घाव को ठीक करना हो, इसके अलावा स्किन में चमक बढ़ानी हो, सबमें हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इतना ही नहीं हल्दी का इस्तेमाल कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है. वहीं बात एलर्जी की हो तो भी इसे कम करने में हल्दी मददगार हो सकती है. किसी व्यक्ति की बॉडी में इम्यून सिस्टम के ज्यादा प्रतिक्रिया की वजह से एलर्जी बढ़ सकती है. जिसका उपचार हल्दी से किया जा सकता है.

एलर्जी में फायदेमंद हल्दी

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मौसम जैसे-जैसे बदलता है वैसे-वैसे एलर्जी की समस्या भी काफी लोगों को सताने लगती हैं. बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स को एलर्जीन इम्यूनोग्लोब्युलिन ई का समाना करना पड़ता है. जिस वजह से एलर्जी बढ़ने लगती है. इसे दूर करने के लिए हल्दी एक अच्छा और बेहतर विकल्प है. एंटी-बायोटिक गुणों से भरपूर हल्दी एक तरह का हर्ब भी है. जिसे डाइट में शामिल करने से एलर्जी से बचा जा सकता है. शरीर में सूजन के लिए जिम्मेदार एंजाइम को हल्दी कम करने में मदद करती है.

यह भी पढ़ेंः ज्यादा तनाव की वजह से घट सकता है वजन? रिसर्च में सामने आया कनेक्शन

एलर्जी के हैं कई कारण

हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और उनके शरीर में होने वाली एलर्जी के कारण भी अलग होते हैं. खराब खाना, दवाइयों का साइडइफेक्ट, कीड़े का काट लेना, मौसमी एलर्जी, धूल-धूप और धुंए की वजह से एलर्जी हो सकती है. इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो परेशानी बढ़ सकती है.

कैसे करें हल्दी का इस्तेमाल

-किसी भी तरह की एलर्जी को कम करने के लिए हर रोज नियमित रूप से हल्दी वाला दूध ले सकते हैं

-हल्दी और शहद की चाय पीने से एलर्जी का उपचार किया जा सकता है.

-दिन में कम से कम एक बाद हल्दी वाला पानी पीने से एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है.

-हल्दी, लेमन जेस्ट, शहद और सेब का सिरका पानी में मिलकर पीने से एलर्जी को कम किया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी फेलियर का खतरा, जानें इसे कंट्रोल करने का तरीका

हल्दी कभी भी नुकसानदायक नहीं होती. लेकिन गर्भावस्था में ज्यादा हल्दी के सेवन से बचना ठीक है. एलर्जी की समस्या अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गयी है तो डॉक्टर से परामर्श जरुर लें.

Tags: Health, Lifestyle