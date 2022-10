सिर्फ वफादारी ही नहीं निभाते कुत्ते, इंसानों के तनाव की स्थिति को भी आसानी से सूंघ लेते हैं: रिसर्च

Dogs Can Detect If you Are Stressed: जानवरों में कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं. कुत्ते अपनी आखरी सांस तक अपने मालिक का साथ देते हैं यहां तक कि जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे देतें. कुत्ते हमेशा अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बीच एक शोध में कुत्ते को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. शोध के अनुसार अगर आप स्ट्रेस यानी तनाव में हैं तो इस बात का भी कुत्तों को तुरंत एहसास हो जाता है. कुत्ते तुरंत इंसान के मानसिक बदलाव को पकड़ लेते हैं.

वेबएडी की खबर के अनुसार क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए एक शोध में पता चला है कि कुत्ते इंसानों के पसीने और सांस से तनाव का पता लगा सकते हैं. वे मनुष्य के मानसिक स्थित को पढ़ने में भी माहिर हैं और बड़े ही आसानी से यह पता लगा लेते हैं कि कोई शख्स तनाव में हैं या नहीं.

युनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक इंसान अपने पसीने और सांस से अलग अलग तरह की गंध छोड़ते हैं. जब मनुष्य तनाव में होता है तो उस समय निकलने वाले पसीने की गंध अलग होती है. इसी गंध को कुत्ते आसानी से पकड़ लेते हैं. इस अध्ययन को मनोविज्ञान स्कूल में क्लारा विल्सन और केरी कैंपबेल द्वारा किया गया था. ये शोध PLOS ONE में प्रकाशित हुआ है.

Hair Transplant and Precautions: क्या है हेयर ट्रांसप्लांट? सर्जरी कराने के बाद इन बातों का रखें विशेष ध्यान

इंसानी तनाव का कुत्तों द्वारा पता लगाने वाले इस परीक्षण में बेलफास्ट के 4 कुत्ते ट्रेओ, फिंगल, सूत और विनी के अलावा 36 लोग शामिल थे. इन सभी 36 लोगों के शोधकर्ताओं ने पसीने और सांस के नमूने इकट्ठे किए. इसके बाद सभी लोगों को गणित के कठिन प्रश्न हल करने को दिया गया. शोधकर्ताओं ने सवाल को हल करने से पहले इन सभी लोगों से ये नूमने लिए थे.

शोध में शामिल सभी लोगों ने खुद ही कठिन सवाल को हल करने से पहले और बाद के अपने तनाव के बारे में जानकारी दी. इसमें शोधकर्ताओं ने केवल उन नमूनों का इस्तेमाल किया जहां लोगों का रक्तचाप (Blood Pressure) और हृदय गति (Heart Rate) बढ़ गई थी.

रात को बिस्तर पर जाते समय अपनाएं ये तकनीक, कुछ ही पलों में आ जाएगी गहरी नींद

कुत्तों को इस बारे में ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे लोगों में एक गंध को तलाशकर वो शोधकर्ताओं को सही नमूने की जानकारी देना है. शोध से पहले शोधकर्ताओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सांस और पसीने की गंध में किसी तरह का कोई अंतर है. कुत्तों को इंसानों के तनाव और आराम के पलों के नमूने दिए थे. शोध में केवल 4 मिनट के अंदर ही कुत्तों ने उन लोगों की पहचान कर ली जो कि तनाव में थे.

रिसर्च को लेकर क्वींस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की छात्र क्लारा ने कहा, “निष्कर्ष हमें यह दर्शाते हैं कि जब हम तनावग्रस्त के हालात में रहते हैं तो उस दौरान हमारे पसीने और सांस से अलग अलग तरह की गंध निकलती है. कुत्ते आराम से हमारी इस गंध के फर्क को बता सकते हैं – भले ही उस शख्स को वे नहीं जानते हों.”

Tags: Dogs, Health News, Lifestyle, Research