सुबह उठते ही सबसे पहले कभी नहीं पीनी चाहिए कॉफी, ये है इसकी वजह

Why Coffee is Bad For Body: अधिकतर लोग एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए अपने दिन की शुरुआत गर्मागर्म कॉफी से करना पसंद करते हैं. कॉफी लोगों को रिलैक्‍स और तनावमुक्‍त करने में मदद करती है. कॉफी पीने के जहां कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं. कई अध्‍ययनों से ये पता चला है कि कॉफी का अधिक सेवन या खाली पेट कॉफी पीने से कई गंभीर समस्‍याएं पैदा कर सकती है. कॉफी में अधिक मात्रा में कै‍फीन होता है. अगर कॉफी को खाली पेट पिया जाता है तो ये कैफीन व्‍यक्ति को हाई स्‍ट्रेस मोड में धकेल सकता है. साथ ही मूड स्‍विंग की समस्‍या को भी उत्‍पन्‍न कर सकता है. चलिए जानते हैं कॉफी कैसे शरीर को प्रभावित करती है और किस समय कॉफी का सेवन करना उचित हो सकता है.

हार्मोंस पर डालती है प्रभाव

द सन डॉट को डॉट यूके के अनुसार, सुबह खाली पेट कॉफी का सेवन करने से हार्मोंस पर नकारात्‍मक प्रभाव पड़ सकता है. सुबह के वक्‍त कॉफी पीने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है. कॉफी केवल एसिडिक ही नहीं होती बल्कि पेट के लिए भी कठोर हो सकती है. यही वजह है कि कुछ लोगों को सुबह खाली पेट कॉफी पीने से घबराहट होने लगती है.

हो सकते हैं हार्मोनल एक्‍ने

खाली पेट 3-4 कप कॉफी पीने से व्‍यक्ति को नशा हो सकता है जिसके चलते चक्‍कर और सिर भारी हो सकता है. कॉफी का अधिक सेवन करने से हार्मोनल एक्‍ने की समस्‍या भी हो सकती है. अधिक तनाव के कारण ऐसा हो सकता है.

बढ़ सकता है कोलेस्‍ट्रॉल

कॉफी में ऑयली कम्‍पाउंड होते हैं जिन्‍हें डाइटरपीन के नाम से जाना जाता है, ये शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं. हाई कोलेस्‍ट्रॉल मुख्‍य रूप से फैटी फूड, मोटापा, धूम्रपान और एक्‍सरसाइज की कमी के कारण होता है. इसके अलावा कॉफी का अधिक सेवन करने से स्‍ट्रोक और हार्ट डिजीज ट्रिगर कर सकती है.

कॉफी से पहले कुछ खाएं

खाली पेट कॉफी पीने से गैस और अन्‍य पेट संबंधी समस्‍याएं हो सकती हैं. इसलिए सुबह कॉफी पीने के पहले कुछ खाने की आदत डालें. सुबह उठते ही फ्रूट या ड्राई फ्रूट खाने से गैस और अपच की समस्‍या से बचा जा सकता है. ऐसा करने से हार्मोनल असंतुलन और गट प्रॉब्‍लम्‍स से भी छुटकारा मिल सकता है. अध्‍ययनों में पाया गया है कि कॉफी पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है.

