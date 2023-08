रोज खाने से पहले कर लें यह एक काम, तेजी से पिघलने लगेगी शरीर की चर्बी, रिसर्च में भी लगी मुहर

हाइलाइट्स वजन घटाने के लिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. खाने से पहले पानी पीने से कैलोरी इनटेक को घटाया जा सकता है.

How To Drink Water For Weight Loss: वजन घटाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और बेहतर खान-पान की सलाह दी जाती है. इससे वजन कम करने में आसानी होती है. वेट लॉस जर्नी के दौरान अधिकतर लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो खाने के अलावा पानी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खाने से पहले और बाद में सही मात्रा में पानी पिया जाए, तो शरीर पर जमी चर्बी तेजी से कम हो सकती है. सुनकर आपको हैरानी हो रही है, लेकिन यह बात काफी हद तक सही है. पानी से वजन कम करना बिल्कुल संभव है. कई रिसर्च में भी इस बार पर मुहर लग चुकी है. आज आपको बताएंगे कि कैसे आप पानी पीकर अपना वजन कम कर सकते हैं.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पीने से कैलोरी बर्न करने और भूख कम करने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि पानी को वेट लॉस के लिए बेहद कारगर माना जा सकता है. शुगरी ड्रिंक्स की जगह सादा पानी पिया जाए, तब भी आपको मोटापा और ओवरवेट से छुटकारा मिल सकता है. ऐसा करने से आपके शरीर में कैलोरी और चीनी की मात्रा कम हो सकती है. वजन घटाने के लिए सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, बल्कि हेल्दी डाइट और नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है. अगर आप सभी चीजों को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो आप अपना वजन घटाने में कामयाब हो सकते हैं.

खाने से इतनी देर पहले पिएं पानी

खाने से करीब 30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीने से भूख कम हो सकती है. रिसर्च की मानें तो मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोग अगर खाने से पहले पानी पिएं, तो इससे उनकी एपेटाइट यानी भूख पर काफी असर पड़ता है. एक अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक दिन भोजन से पहले पानी पीने से 12 सप्ताह की अवधि में 2 किलोग्राम वजन कम हो सकता है. एक अन्य स्टडी में मिडिल एज के ज्यादा वजन वाले लोगों ने हर बार खाने से पहले पानी पिया, तो उन लोगों का वजन पानी न पीने वाले लोगों की तुलना में करीब 44 प्रतिशत तक कम हो गया. यह रिजल्ट देखकर खुद शोधकर्ता भी हैरान रह गए. एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि नाश्ते से पहले पानी पीने से कैलोरी की मात्रा 13% कम हो जाती है. खास बात यह है कि इन सभी स्टडी में पानी पीने का असर बुजुर्ग और मिडिल एज के लोगों में देखने को मिला. युवाओं पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें- डेंगू के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती हैं 3 दवाएं, बुखार आने पर कभी न करें यह काम, डॉक्टर से जानें सही इलाज



रोज कितना पानी पीना फायदेमंद

अधिकतर लोगों का यह भी सवाल होता है कि रोज कितना पानी पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो सभी वयस्कों को हर दिन 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए. हालांकि हर किसी के शरीर को अलग-अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए जो लोग बहुत अधिक पसीना बहाते हैं या नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है. जो लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, उन्हें कम पानी की जरूरत हो सकती है. आपके शरीर को पानी कई खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से भी मिलता है, जैसे कॉफी, चाय, दूध और फल-सब्जियां. लोगों को प्यास लगने पर पानी जरूर पीना चाहिए. बिना प्यास के जबरदस्ती पानी नहीं पीना चाहिए.

यह भी पढ़ें- क्या उंगली से टूथपेस्ट करने से साफ हो जाते हैं दांत? ब्रश न हो तब कैसे करें क्लीनिंग, डॉक्टर से जानें 3 जरूरी बातें

Tags: Health, Lifestyle, Trending news, Water