शरीर को लचीला बनाने के लिए रोज करें त्रिकोणासान, जानें अन्य लाभ और इसे करने का सही तरीका

हाइलाइट्स त्रिकोणासन एक बेहतरीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है. नियमित त्रिकोणासन करने से मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है.

Benefits and Right Way to Practice Trikonasana: त्रिकोणासन बेहद आसान योग मुद्रा है, जिसके नाम से ही समझ आता है कि इसका अभ्यास त्रिकोण मुद्रा में करना संभव है. योगिक साइंस के मुताबिक, त्रिकोणासन का अभ्यास कोई भी कर सकता है. त्रिकोणासन का अभ्यास करते समय शरीर की सभी मसल्स तीन अलग-अलग कोनों में स्ट्रेच होती है, इसलिए इस आसन का नाम त्रिकोणासन दिया गया है. त्रिकोणासन में शरीर की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, जिससे घुटने मजबूत बनते हैं और पैरों की मसल्स भी स्ट्रांग रहती हैं.

योग एक्सपर्ट्स के अनुसार नियमित त्रिकोणासन का अभ्यास करने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है. त्रिकोणासन से एंग्जायटी और स्ट्रेस भी कम होता है. आइए जानते हैं, त्रिकोणासन करने का सही तरीका और इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ.

त्रिकोणासन करने का सही तरीका

1. ओनली माय हेल्थ डॉट कॉम के मुताबिक त्रिकोणासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक योगा मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं.

2. मैट पर सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें.

3. अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते समय सांस को अंदर की ओर खींचे और सांस को छोड़ते समय बाएं हाथ की ओर अपनी बॉडी को बैंड करें.

4. बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें और दाएं हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें.

5. हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते समय अपने सिर और चेहरे को भी ऊपर की ओर रखें.

आपको इसी पोस्चर में एक समय पर 5 से 6 सेकंड के लिए रुककर अभ्यास करना है.

नियमित त्रिकोणासन करने के फायदे

त्रिकोणासन से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है.

त्रिकोणासन बॉडी की कोर मसल्स को एक्टिवेट करने के साथ-साथ शरीर के बैलेंस और स्टेबिलिटी को भी बेहतर करता है.

त्रिकोणासन बॉडी पोर्स को एक्टिवेट करने के साथ-साथ डाइजेशन को बेहतर करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है.

योग सभी प्रकार के स्ट्रेस और चिंता को कम करने और खत्म करने में सहायक होता है. नियमित तोर से त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से स्ट्रेस या चिंता,एंजाइटी, बैक पेन और सायटिका जैसी समस्याओं में लाभ होता है.

ये भी पढ़ें: मोनोक्रोम मेकअप किया है कभी? बेस्ट लुक के लिए ट्राई करें आज ही

ये भी पढ़ें: पहली बार मेकअप करने की सोच रही हैं, तो जान लें मेकअप किट में क्या रखना है ज़रूरी

Tags: Benefits of yoga, Health, Lifestyle