Eating Alone Can Also Be Dangerous– खाना शरीर को स्‍वस्‍थ्‍य और मजबूत बनाने के लिए खाया जाता है लेकिन जब खाना ही बीमारियों का कारण बन जाए तो क्‍या होगा. जी हां, जो लोग अकेले खाना खाते हैं वे थोड़ा सचेत हो जाएं. अकेले खाना खाने से कई तरह की समस्‍याएं आ सकती हैं. खासकर महिलाओं को हार्ट डिजीज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. किसी के साथ भोजन को शेयर करना काफी मजेदार हो सकता है साथ ही इसके कई हेल्‍थ बेनिफिट्स भी होते हैं. वहीं जो लोग अक्‍सर अकेले खाना खाते हैं उनकी हेल्‍थ पर नकारात्‍मक प्रभाव पड़ सकता है. अकेले खाना खाने से सिर्फ हार्ट डिजीज ही नहीं बल्कि मानसिक रोग भी बढ़ सकते हैं. चलिए जानते हैं अकेले खाना खाने से शरीर को क्‍या नुकसान हो सकता है.

बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का खतरा

कई अध्‍ययनों में ये बात सामने आई है कि अकेले खाना खाने से महिलाओं में हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है. वैरीवैल फिट के अनुसार जो महिलाएं अधिकतर अकेले खाना खाती हैं उनमें एनजाइम होने की संभावना 2.58 गुना अधिक होती है. एनजाइम कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक लक्षण है जिससे हार्ट में ब्‍लड का फ्लो कम हो जाता है.

डिप्रेशन बढ़ सकता है

अकेले खाना खाने से महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं. हमेशा अकेला रहना, किसी से बात न करना और अकेले खाना खाने से महिलाएं अकेलापन महसूस करने लगती हैं. जो धीरे-धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकता है. डिप्रेशन होने पर गंभीर मानसिक बीमारी भी हो सकती है.

हो सकती हैं मोटापे का शिकार

शरीर को फिट और हेल्‍दी रखने के लिए कम कैलोरी का सेवन किया जाना चाहिए. लेकिन अकेले खाना खाने वाली महिलाएं अक्‍सर अधिक कैलोरी का सेवन करती हैं. अकेले बैठकर खाने से वह अधिक सोचती हैं जिसके कारण वे जरूरत से ज्‍यादा खाना खा लेती हैं. अधिक कैलोरी का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है और डायबिटीज व हाई बीपी की शिकायत हो सकती है. अकेले खाना खाने से महिलाओं को हार्ट डिजीज होने का खतरा अधिक हो सकता है. साथ ही महिलाएं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती हैं. इसलिए जहां तक हो परिवार और दोस्‍तों के साथ खाना खाएं.

