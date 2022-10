हाइलाइट्स ओट्स के साइड इफेक्‍ट को दूर रखन के लिए खाने के बाद बहुत सारा पानी पियें. रात में ओट्स को अगर भिगो रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इन्‍हें फ्रिज में रखें.

Eating Raw Oats Is Safe Or Not: कुछ खाने की चीजें आप कच्‍ची खा सकते हैं जबकि कुछ चीजों को बिना पकाए खाना हानिकारक हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या ओट्स को हम कच्‍चा खा सकते हैं? कई लोग सुबह ब्रेकफास्‍ट में रातभर भिगोकर रखा ओट्स खाना पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग इसे दूध और फलों के साथ स्‍मूदी बनाकर खाते हैं. लेकिन क्‍या उनका ओट्स खाने का तरीका सेहत के लिए खराब है? आइए जानते हैं कि आखिर ओट को किस तरह खाना खतरनाक साबित हो सकता है और इसे कैसे खाना सेफ है.

रॉ रोल्‍ड ओट्स खाना है सुरक्षित

ईटदिसनॉटदैट में छपी एक खबर के मुत‍ाबिक, ओट्स कई तरह के हैं जिनमें से रोल्ड ओट्स सबसे अधिक लोकप्रिय है. एफडीए के अनुसार, रोल्ड ओट्स का उत्पादन 100% डीहुल्ड, क्लीन ओट ग्रेट्स से किया जाता है जो स्टीम्ड, कट, रोल्ड और फ्लेक्ड कर तैयार किया जाता है. इसी तरह, इंस्टेंट ओट्स कई टुकड़ों में काट दिये जाते हैं और फिर स्टीम्ड और रोल किए जाते हैं. चूंकि वे छोटे टुकड़ों में काटे जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी पकाया जा सकता है. जब ओट्स को भाप दिया जाता है तो इसमें रोगजनक सूक्ष्मजीवों के मौजूद होने के जोखिम कम हो जाते हैं और इसे कच्चा खाना भी सुरक्षित बन जाता है. यही कारण है कि रात भर भिगोये हुए ओट्स या रेसिपी, जो कच्चे रोल्ड या इंस्टेंट ओट्स का उपयोग करते हैं, इन्‍हें खाना सुरक्षित माना जाता है.

इस तरह भी कर सकते हैं इस्‍तेमाल

क्वेकर वेबसाइट के अनुसार, हालांकि अगर आप नो बेक कुकीज बनाने के लिए ओट्स का इस्‍तेमाल कर रह है तो आप इन्‍हे बिना पकाए इस्‍तेमाल कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील होता है. ऐसे मे अगर आप पहली बार कच्चा ओट्स खा रहे हैं तो उन्हें धीरे-धीरे अपने आहार में शामिल करें और जब भी इसे खाएं तो बहुत सारा पानी या किसी भी तरह का तरल पदार्थ का सेवन करें.

ओट्स खाने का सबसे सेफ तरीका

रात में अगर इन्‍हें भिगोकर सुबह खाने में प्रयोग करते हैं तो बेहतर होगा कि इन्‍हें फ्रिज में ही रखें.

ओट्स को ड्राई और एयरटाइट डिब्‍बों में स्‍टोर करें.

ओट्स को एक साल के बाद इस्‍तेमाल ना करें.

अगर आप ओट्स को एक साल तक स्‍टोर करना चाहते हैं तो इसे अच्‍छी तरह से पैक कर फ्रिजर में रखें.

