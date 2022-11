हाइलाइट्स चीनी के अधिक सेवन से डायबिटीज को बढ़ावा मिल सकता है. चीनी शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ा सकती है. अधिक मीठा खाने से मोटापा बढ़ सकता है.

Why Sugar is bad for Health: शरीर को हेल्‍दी बनाने के लिए सभी तर‍ह के पोषक तत्‍वों की आवश्‍यकता होती है जैसे- प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल. चीनी यानी शक्‍कर भी एक प्रकार का सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में स्‍वाभाविक रूप से मौजूद होता है. बहुत अधिक चीनी का सेवन करने से हेल्‍थ संबंधी कई समस्‍याएं हो सकती हैं जैसे वजन बढ़ना, डायबिटीज, कैविटी और हाई बीपी. चीनी के अत्‍यधिक सेवन से होने वाली इन बीमारियों से शरीर अंदर से कमजोर और खोखला हो जाता है. शरीर को हमेशा स्‍वस्‍थ और तंदरुस्‍त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि चीनी का सेवन एक निश्चित मात्रा में ही किया जाए.

न्‍यूट्रिशनल वैल्‍यू की कमी

चीनी में न्‍यू‍ट्रिशनल वैल्‍यू की कमी होती है और कैलोरी अधिक होती है. मेडिकलन्‍यूजटुडे के अनुसार, चीनी को किसी भी फूड आइटम में शामिल करने से शरीर में अधिक कैलोरी की वृद्धि हो सकती है. आमतौर पर शरीर खाद्य पदार्थों को जल्‍दी पचा लेता है, जिस वजह से शरीर में बीमारियां आसानी से हो सकती हैं.

वजन बढ़ना

अधिक चीनी का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है. चीनी भूख को नियंत्रित करने वाले बायोलॉजिकल पाथवे को प्रभावित कर सकती है. जिस वजह से भूख अधिक लगती है और लोग अधिक कैलारी का सेवन करते हैं. अधिक कैलोरी खाने से मोटापा बढ़ सकता है.

डायबिटीज

चीनी और टाइप 2 डायबिटीज के बीच सीधा संबंध है. हालांकि, चीनी डायबिटीज का कारण नहीं होती, लेकिन किसी भी प्रकार का हाई कैलोरी डाइट टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है. कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर चीनी की मात्रा होती है, जिसके सेवन से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.

दांतों में कैविटी

चीनी के सेवन से दांतों में सड़न की समस्‍या हो सकती है, जिससे कैविटी का विकास हो सकता है. चीनी खाने के बाद मुंह में बैक्‍टीरिया दांतों पर प्‍लाक की एक पतली परत बनाते हैं. ये बैक्‍टीरिया किसी भी खाद्य पदार्थों में मौजूद चीनी के साथ रिएक्‍ट करते हैं.

हार्ट डिजीज

हाई शुगर डाइट लेने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है. जो लोग अधिक चीनी का सेवन करते हैं, उनकी हार्ट डिजीज से मृत्यु की संभावना सामान्‍य चीनी खाने वालों की तुलना में अधिक होती है. चीनी में अधिक कैलोरी होती है, जिस वजह से हार्ट पर प्रेशर बढ़ सकता है. चीनी का अधिक सेवन कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स को बढ़ा सकता है. हालांकि, शरीर में चीनी की मात्रा का होना भी जरूरी है, लेकिन इसका कम सेवन किया जा सकता है.

