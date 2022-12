ब्रेन की इन खास कोशिकाओं के जरिए अल्जाइमर को दूर करने में मिल सकती है मदद, जानिए कैसे

हाइलाइट्स अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन सिकुड़ने लगता है. अल्जाइमर रोग का शुरुआत में व्यक्ति जल्दी-जल्दी बातें भूलने लगता है. जनिटोरियल सेल्स का मुख्य काम न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स को सपोर्ट करना होता है.

Janitorial cells may help ward off Alzheimer’s disease: अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन सिकुड़ने लगता है और ब्रेन सेल्स बुरी तरह डैमेज होकर खत्म हो जाती हैं. अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम कारण है जिसमें व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार और सामाजिक कार्यों को करने का कौशल धीरे-धीरे खत्म होने लगता है. अल्जाइमर रोग वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता खत्म होकर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगती है. अल्जाइमर रोग का शुरुआती लक्षण भूल जाना या जल्दी-जल्दी बातें भूल जाना होता है, जो समय के साथ धीरे-धीरे बढ़कर व्यक्ति की सामान्य जिंदगी को प्रभावित कर सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अल्जाइमर रोग का कोई उपचार नहीं है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है. आइए अल्जाइमर रोग को दूर करने में जेनिटोरियल कोशिकाओं की भूमिका जानते हैं,

क्या होती हैं जेनिटोरियल सेल्स :

वैरी वैल हेल्थ डॉट कॉम के मुताबिक जनिटोरियल सेल्स वह सेल्स होती है जो न्यूरॉन्स को फिजिकल ओर केमिकल सपोर्ट प्रदान कर फंक्शन करने में सहायता करती हैं. यह सेंट्रल और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं, जो सेल्स के लिए ग्लू यानी एक गोंद का काम करती हैं. जनिटोरियल सेल्स का मुख्य काम न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स को सपोर्ट करना होता है. हालांकि ये सेल्स ब्रेन में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नही निभाती हैं, लेकिन इनके सपोर्ट के बिना माइंड कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है.

ये सेल्स कई प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं.

आइए अल्जाइमर रोग को दूर करने में जेनिटोरियल सेल्स की भूमिका

साइंस अलर्ट डॉट कॉम के मुताबिक ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने के लिए माइक्रोग्लिया सेल्स सहायक हैं. यह ब्रेन एक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के जैसे ही माइक्रोग्लिया बीमारियों की रोकथाम और किसी भी तरह के डैमेज के लिए प्रतिरक्षा का काम करते हैं. साथ ही डैमेज टिशू को ठीक करने में भी सहायक भूमिका निभाती है. यही नहीं ब्रेन में किसी भी प्रकार की सूजन को कंट्रोल करती हैं. इन सेल्स की मुख्य भूमिका ब्रेन की इम्युनिटी को मजबूत रखना है. इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन, डैमेज डेड सेल्स जंक और एमिलॉएड बीटा जो कि एक नुकसानदायक प्रोटीन है, जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है उसको साफ करने में इन सेल्स की सहायक भूमिका रहती है.

ये भी पढ़ें: नींद की कमी बन सकती है हेयर फॉल की भी वजह, साउंड स्लीप के लिए इन बातों का रखें ध्यान

ये भी पढ़ें: सुबह या शाम में पिएं आंवला शॉट, न्यूट्रिशनिस्ट शिक्षा रघुवंशी ने शेयर की इस हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी

Tags: Health, Lifestyle, Mental health