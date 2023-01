Exam tips: एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो दिमाग को ऐसे करें शार्प, इन टिप्स को आज से ही अपनाना कर दें शुरू

हाइलाइट्स परीक्षा के समय हर विद्यार्थी टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे में उन्हें संतुलित डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत है. एग्जाम में ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ब्लूबेरी, हल्दी, गोभी, पंपकिन सीड्स, बादाम, संतरा, अंडा आदि का सेवन करें.

How to boost your mind in exam: परीक्षा नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है. हर स्टूडेंट्स परीक्षा के समय तनाव रहता ही है. किसी स्टूडेंट्स की पूरी तैयारी न हो पाती तो किसी छात्र को लगता है कि वह सही से लिख नहीं पाएगा. ऐसी टेंशन के कारण विद्यार्थी परीक्षा से दो-तीन महीने पहले से ही दबाव में आ जाते हैं. यह सही है कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको काफी मेहनत से पढ़ाई करनी होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसके लिए टेंशन लें बल्कि बहुत सहज दिमाग से एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं. अगर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बढ़िया टिप्स है तो रिजल्ट बढ़िया आने की भी गारंटी है. यहां हम एग्जाम को तैयारी के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप बिना कोई टेंशन आराम से एग्जाम दे सकते हैं.

एग्जाम के टिप्स

रात में अच्छी नींद- थॉमस एडिसन स्टेट यूनिवर्सिटी के मुताबिक एग्जाम से कुछ पहले से ही रात में अच्छी नीद आनी जरूरी है. इसलिए देर रात तक नहीं जागे. रात में अच्छी नींद आए, इसके लिए मोबाइल फोन, गैजेट को अन्य रूम में रखें. रात में जल्दी सो जाएं और सुबह उठने की कोशिश करें.

एग्जाम के समय आपका ब्रेकफास्ट सामान्य दिन की तरह न हो, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का होना जरूरी है. नाश्ता में एग्जाम के समय हर रोज अंडा, पीनट बटर, दूध, पनीर, स्प्रॉउट, हरी सब्जियां आदि का सेवन करें. हर रोज फ्रूट का सेवन भी बढ़ा दें. साइट्रस फ्रूट को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें. सुबह उठते समय हर रोज की तरह कॉफी का ज्यादा सेवन न करें. पर्याप्त मात्रा में सीजनल सब्जियां और फलों का सेवन बढ़ा दें. एग्जाम के समय पानी का सेवन भी बढ़ा दें.

एक्सरसाइज -एक्जाम नजदीक आते ही एक्सरसाइज का समय बढ़ा दें. मसल्स स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करें. एग्जाम से पहले से योगा को बढ़ा दें. चेयर पर ज्यादा देर तक एक साथ न बैठें और चेयर से उठकर स्ट्रेस करें. मसल्स को मजबूत बनाएं. एक्सरसाइज से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है.

लंबी सांस -एग्जाम के दौरान लंबी सांस वाला ध्यान करें. एग्जाम देते समय परीक्षा हॉल में क्वेशचन पेपर पढ़ने से पहले सबसे पहले गहरी सांस लें. गहरी सांस का अभ्यास एग्जाम के दौरान बढा दें. एगर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ध्यान करते हैं तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा. संतुलित डाइट-एग्जाम में ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए संतुलित डाइट का होना बहुत जरूरी है. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक ब्लूबेरी, हल्दी, गोभी, पंपकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट, बादाम, संतरा, अंडा, ग्रीन टी आदि को अपनी डाइट में शामिल करें. ये फूड मेमोरी पॉवर को बढ़ाने का काम करते हैं.

