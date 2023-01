हाइलाइट्स इसके सेवन से बॉडी को डिटॉक्‍स भी आसानी से किया जा सकता है. यह हमारे मेटाबॉलिज्‍म को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.

Drink To Get Rid Of Indigestion And Bloating: विंटर के मौसम में पकौड़े, समोसे जैसी तली-भुनी या अनहेल्‍दी फूड्स खाने का क्रेज थोड़ा बढ़ जाता है. हालांकि, इन चीजों को हम बड़े चाव से खा तो लेते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है, जब कुछ ही देर में पेट में दर्द या अपच की समस्‍या परेशान करने लगती है. कई लोगों को पेट से जुड़ी शिकायत सालों भर लगी रहती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए दवाओं का अगर हम अधिक इस्‍तेमाल करें तो साइड इफेक्‍ट्स का भी खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए मुंबई की जानी-मानी न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन जेनरीवाल ने एक बड़ा ही सिंपल सा देसी नुस्‍खा अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. मुनमुन ने इसे मैजिक मिक्‍स नाम दिया है और बताया है कि यह ना केवल पेट में गैस की समस्‍या को दूर कर सकता है, बल्कि कब्‍ज से लेकर मेटाबॉलिज्‍म को सुधारने में भी काफी उपयोगी है.

बनाने का तरीका

-एक भगोने में एक लीटर पानी उबाल लें.

-जब पानी उबल जाए तो गैस बंद कर दें.

-अब इसमें आधा चम्‍मच जीरा, आधा चम्‍मच सौंफ डाल लें.

-फिर इसमें आधा चम्‍मच धनिया का बीज भी डाल लें.

-अब इसे मिलाएं और इसमें फ्रेश अदरक को रेतकर डालें.

-इसके बाद इसमें आधा नींबू निचोड़ लें.

-अब इसे अच्‍छी तरह चम्‍मच से मिलाएं.

-पूरे मिक्‍सचर को फ्लास्‍क या थर्मस में डालकर रख लें.

इस तरह करें इस्‍तेमाल

आप इस थर्मस को दिनभर अपने साथ रख सकते है और जब मन हुआ कप में डालकर पी सकते हैं. ऐसा करने से आपके पेट की समस्या दूर रहेगी और आप बिना दवाओं के ही खुद को हेल्‍दी रख सकेंगे.

इसके अन्‍य फायदे

मुनमुन जेनरेवाल ने बताया कि इसके सेवन से पेट में गैस बनने की समस्‍या या कब्‍ज की समस्‍या तो दूर होती ही है, यह हमारे मेटाबॉलिज्‍म को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. यही नहीं, इसके सेवन से हम बॉडी को डिटॉक्‍स भी आसानी से कर पाते हैं. इस तरह वजन कम करने और इम्‍यूनिटी को बढ़ाने में भी ये काफी मददगार साबित हो सकता है.

