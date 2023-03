रोज नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज ! सुष्मिता सेन का इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई वजह, जानकर चौंक जाएंगे

हाइलाइट्स जिम जाने से पहले 7-8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. रोज एक्सरसाइज करने से शरीर को नुकसान हो सकता है.

How Much Exercise Do You Need: एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. एक्सरसाइज करने से ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है और तमाम बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने इस महीने की शुरुआत में खुलासा किया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन फिजिकली एक्टिव रहने की वजह से उनकी जान बच सकी. इस खुलासे कुछ सप्ताह बाद सुष्मिता सेन का इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव भागवत ने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई थीं. इसमें उन्होंने बताया कि सुष्मिता सेन की जान किस तरह बची और लोगों को एक्सरसाइज को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट राजीव भागवत ने इकनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सुष्मिता सेन फिटनेस फ्रीक हैं और वे फिजिकली एक्टिव रहती हैं. सही तरीके से एक्सरसाइज करने से सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक के दौरान कम नुकसान हुआ और उनकी जान बच सकी. एक्टिव फिजिकल लाइफ से लोगों की हेल्थ को कई फायदे मिलते हैं और हार्ट हेल्थ को मजबूती मिलती है. अगर सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो काफी हद तक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है. जिम में जाकर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी नुकसानदायक साबित हो सकती है. इसलिए प्रिकॉशंस के साथ ही वर्कआउट करना चाहिए.

सप्ताह में इतने दिन करें एक्सरसाइज

एक्ट्रेस का इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट की मानें तो सप्ताह में हर किसी को 3 से 4 दिन ही एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज रोज नहीं करनी चाहिए. वर्कआउट के बाद शरीर को एक्सरसाइज की स्ट्रेन से रिकवर होने के लिए समय देना चाहिए. अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, तो एक्सरसाइज करने का फायदा आपको नहीं होगा. पर्याप्त नींद और आराम के बिना लगातार एक्सरसाइज करने से हॉर्मोन लेवल बिगड़ सकता है. इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं.

ज्यादा जिम करना भी खतरनाक

डॉक्टर की मानें तो जिम के दौरान भी लोगों को कई सावधानियां बरतनी चाहिए. अत्यधिक जिम नहीं करनी चाहिए और हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद ही जिम जाना चाहिए. जिम को फैशन नहीं बनाना चाहिए और इसे हेल्दी एक्टिविटी समझना चाहिए. हद से ज्यादा जिम करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और इससे कई बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं. जिम करने से पहले पर्याप्त नींद न लेने से तमाम लोगों की मौत हो रही हैं.

