अधिक ठंड से बढ़ता है साइलेंट किलर डिजीज का खतरा, जानें कैसे करें बॉडी को वॉर्म

How To Warm The Body In Winter: अत्याधिक ठंड और बर्फीला मौसम अक्सर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. सर्दियों में दिनों बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं पनपने लगती हैं, जैसे कि फ्रास्टबाइट, हाइपोथर्मिया आदि. फ्रास्टबाइट में अक्‍सर कान, नाक, गाल, ठोड़ी, हाथ और पैर की उंगलियों में सूजन और खुजली की समस्‍या हो सकती है. गंभीर स्थिति में कई बार स्किन में फफोले और काली पड़ सकती है. जबकि हाइपोथर्मिया की स्थिति तब होती है जब शरीर का तापमान 95 फॉरेनहाइट से कम हो जाता है.

हाइपोथर्मिया में कंपकंपी, थकान, अधिक यूरिन और चक्‍कर आ सकते हैं. यदि इसका इलाज जल्‍दी नहीं किया जाए तो व्‍यक्ति की मृत्‍यु भी हो सकती है. इसके अलावा दिल संबंधी परेशानी हार्ट अटैक का खतरा , हाई बीपी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

कैसे करें बॉडी को वॉर्म

–कई परतें पहनें– हेल्थ लाइन के अनुसार हल्‍के और गर्म कपड़ों की कई परतें पहनें ताकि बॉडी को वॉर्म कर सके. ढीले-ढाले कपड़े तंग फिटिंग वाले कपड़ों की तुलना में गर्म हवा को बेहतर तरीके से पकड़ते हैं.

–फेस और हेड को कवर करें- स्किन की सुरक्षा के लिए अपने हेड और फेस को कैप और स्‍कार्फ या मास्‍क से ढकें. आंखों की सुरक्षा के लिए चश्‍मा पहनें.

–बूट्स पहनें– सर्दी के मौसम में पैरों को ठंड से बचाने के लिए हाई बूट्स पहनें.

–हीटर का प्रयोग करें- बॉडी को वॉर्म रखने के लिए हीटर का प्रयोग कर सकते हैं. रूम हीटर का टेम्‍प्रेचर सामान्‍य रखना जरूरी है. अधिक वॉर्म टेम्‍प्रेचर स्किन को ड्राई बना सकता है.

–गर्म चीजें पिएं– सर्दी के मौसम में बॉडी को वॉर्म रखने के लिए गर्म चीजें जैसे-टी, कॉफी, ग्रीन टी या हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा हाईफैटी फूड भी बॉडी को गर्माहट प्रदान कर सकता है.

सर्दी के मौसम में कई गंभीर हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स हो सकती हैं. जो साइलेंट किलर का काम कर सकती हैं. इसलिए इस मौसम में बॉडी को वॉर्म रखने का प्रयास करें.

