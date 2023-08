हाइलाइट्स आरपी सेंटर एम्‍स में आए दो मरीजों में स्‍टेरॉइड आई ड्रॉप डालने से अल्‍सर की पुष्टि हुई है. आई फ्लू में दो से 3 दिन त‍क आंख लाल रहती है, इससे ज्‍यादा होने पर गंभीर बीमारी संभव है.

Eye Flu Symptoms can Cause of Eye Ulcer: आई फ्लू यानि वायरल कंजक्टिवाइटिस की बीमारी तेजी से फैल रही है. दिल्‍ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्‍यों के लोग आंखों की इस बीमारी से जूझ रहे हैं. आई फ्लू (Eye Flu) के वाहक एडिनोवायरस के संपर्क में आने से आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और तेज खुजली होने लगती है. हालांकि अब इस बीमारी के चलते आंखों की कई गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. हाल ही में एम्‍स नई दिल्‍ली के आरपी सेंटर में दो मरीज आए हैं, जिनकी आंखों में कॉर्नियल अल्‍सर (Corneal Ulcer) सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उन्‍होंने आई फ्लू का खुद इलाज किया था और मेडिकल स्‍टोर्स से आई ड्रॉप खरीदकर डाल ली थी.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्‍थेल्मिक साइंसेज (RPC), एम्‍स नई दिल्‍ली के हेड और प्रोफेसर जीवन एस तितियाल बताते हैं कि आजकल आंखों का सीजनल फ्लू चल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि अचानक लोगों की दोनों आंखें लाल हो जाती हैं. सामान्‍य रूप ये यह संक्रमण दोनों आंखों में होता है लेकिन एक में भी हो सकता है. आंखों में कीचड़ आने लगती है, ऊपर के पलकों में हल्‍की सूजन आती है. वहीं वायरल कंजक्टिवाइटिस का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वह है आंखों में ज्‍यादा खुजली होती है और किरकिरापन होता है. हालांकि ये लक्षण सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही रहते हैं, उसके बाद आंखें ठीक होने लगती हैं लेकिन अगर 4 दिन के बाद बीमारी ठीक होने के बजाय लक्षण गहराने लगें तो तुरंत मेडिकल परामर्श लेने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- ये हैं भारत के टॉप-5 आंखों के अस्‍पताल, जहां फ्री या बेहद कम कीमत पर होता है इलाज

आंखें लाल होने का मतलब सिर्फ आई फ्लू नहीं

डॉ. तितियाल कहते हैं कि आंख में लाली आने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, यही वजह है कि आंख लाल होने पर उसे सिर्फ आई फ्लू समझने की भूल न करें. अगर आई फ्लू के लक्षणों के साथ किसी एक ही आंख में या दोनों आंखों में लाली बढ़ती चली जाए, आंखों का दर्द बढ़ता चला जाए या नजर में धुंधला पन आ जाए और देखने में ऐसा लगे कि नजर खराब हो रही है, या फिर दर्द और रात में अचानक सूजन बढ़ने की वजह से आंख बंद होने लगे तो यह आई फ्लू के बजाय किसी और गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है.

स्‍टेरॉइड आई ड्रॉप हो सकती है खतरनाक

डॉ. तितियाल कहते हैं कि आई फ्लू के मरीजों को खास ध्‍यान रखने की जरूरत है कि वे मेडिकल स्‍टोर्स से आंखों के लिए लुब्रिकेंट तो ले सकते हैं लेकिन आजकल आंख की लालिमा खत्‍म करने के लिए मेडिकल स्‍टोर्स वाले आंखों के लिए एंटीबायोटिक और स्‍टेरॉइड के कॉम्बिनेशन वाली आई ड्रॉप्‍स दे देते हैं. शुरू में तो इन आई ड्रॉप्‍स को डालने के बाद लगता है कि आंखों को फायदा हो रहा है लेकिन उसके बाद यह आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है.

ग्‍लूकोमा सहित ये हो सकती हैं गंभीर बीमारियां

डॉ. कहते हैं कि बिना बैक्‍टीरियल इन्‍फेक्‍शन के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्‍स या स्‍टेरॉइड वाली आई ड्रॉप्‍स आंखों में डालने पर कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. जैसे आंख में धब्‍बे आ जाना, आंख में अल्‍सर होना, भविष्‍य में काला मोतिया यानि ग्‍लूकोमा होना या फिर आगे चलकर आई फ्लू ही गंभीर हो सकता है. इसलिए बिना डॉक्‍टरी जांच और सलाह के स्‍टेरॉइड आई ड्रॉप्‍स आंखों में न डालें. आंखों की बीमारी का खुद से तो बिल्‍कुल भी इलाज न करें.

खुद इलाज से 4-5 दिन में हुआ कॉर्नियल अल्‍सर

इस बार कंजक्टिवाइटिस का वायरस कुछ माइल्‍ड लग रहा है. इस बार आई फ्लू के गंभीर मरीजों की संख्या कम है. हालांकि आई फ्लू बहुत बड़ी संख्‍या में लोगों को हो रहा है. इस बार एम्‍स में दो मरीज आए हैं जो आई फ्लू के चलते आंखों में स्‍टेरॉइड वाली दवाएं डाल रहे थे और महज 4-5 दिन के अंदर ही उनकी आंखों में कॉर्नियल अल्‍सर हो गया.

डॉ. तितियाल कहते हैं कि अभी तो आंखों में एडिनोवायरस हो रहा है लेकिन इसकी आड़ में कुछ और वायरस भी लोगों की आंखों पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए आंखों को लेकर विशेष ध्‍यान देने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- दिल्‍ली के 61 प्राइवेट अस्‍पतालों में करा सकते हैं मुफ्त इलाज, कौन ले सकता है फायदा, जानें?

Tags: AIIMS, Eyes, Health, Trending news