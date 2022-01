नई दिल्‍ली. भारत में ओमिक्रोन (Omicron in India) के मामलों के साथ ही कोरोना के मामलों में आई तेजी चिंता का विषय है. हालांकि अभी तक ज्‍यादा मरीजों के असिम्‍टोमैटिक या कम गंभीर लक्षणों के होने के चलते विशेषज्ञ इसके प्रति पैनिक न करने लेकिन कोरोना संबंधी नियमों और सावधानियों का कड़ाई से पालन करने की अपील कर रहे हैं. कोरोना के सबसे ज्‍यादा संक्रामक वेरिएंट (Most Infectious Variant) के रूप में सामने आए ओमिक्रोन को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण को रोकने के लिए कोविड व्‍यवहार (Covid Appropriate Behaviour) में सबसे ज्‍यादा जरूरी मास्‍क (Mask) है. वैक्‍सीन रोग की गंभीरता को जरूर कम कर सकती है लेकिन इसके संक्रमण को फैलने से रोकने में मास्‍क कारगर है. मास्‍क पहनने (Wearing Mask) से संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है. इसे लेकर बांग्‍लादेश के 600 गांवों में अध्‍ययन किया गया है जो मास्‍क की उपयोगिता को साबित कर रही है.

सितंबर 2021 में प्रकाशित, बांग्‍लादेश के 600 गांवों के 3,40,000 लोगों पर किया गया मास्‍क को लेकर किया गया अध्‍ययन अभी तक का इस संबंध में सबसे बड़ा अध्‍ययन है. साथ ही यह बेहद मजबूत तरीके से बताता है कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के फैलने की रफ्तार को कम करने में मास्‍क कितना उपयोगी है. हालांकि यह स्‍टडी सिर्फ सर्जिकल मास्‍क (Surgical Mask) पर की गई है. कोरोना की शुरुआत से ही भारत में भी इसके उपयोग को लेकर लगातार अपील की जा रही है. वहीं हेल्‍थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेकर आम लोगों को भी इस मास्‍क को पहनने के लिए कहा जा रहा है.

ये अध्‍ययन बताता है कि करीब 1 लाख 78 हजाार लोगों को मास्‍क बांटने के बाद जब उनके व्‍यवहार और कोविड को लेकर जानकारी जुटाई गई तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया. जिसमें देखा गया कि सिम्‍टोमैटिक कोविड के लक्षणों में 11.9 फीसदी की कमी दर्ज की गई जबकि 9.3 फीसदी कमी उन मामलों में देखी गई जिनमें सीरो पॉजिटिविटी पाई गई. यानि कि जो ब्‍लड टेस्‍ट में पॉजिटिव आए थे. ऐसे में देखा गया कि मास्‍क पहनने वालों की संख्या सिर्फ 30 फीसदी बढ़ने से करीब 10 फीसदी तक कोरोना में कमी देखी गई. वहीं अगर मास्‍क पहनने वाले 100 फीसदी हो जाएं तो कोरोना संक्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सर्जिकल मास्‍क सबसे बेहतर लेकिन ये गलती करते हैं लोग

दिल्‍ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्‍पताल के पल्‍मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉ. नीरज कुमार गुप्‍ता कहते हैं विश्‍व में कोरोना जब से शुरू हुआ तभी से मास्‍क पहनने के लिए कहा जा रहा है. इसका सीधा कारण है वायरस का एयरोसोल या ड्रॉपलेट के माध्‍यम से नाक या मुंह से व्‍यक्ति के शरीर में प्रवेश करना. ऐसे में जब दो लोग मास्‍क लगाकर रखते हैं तो संक्रमण का आदान-प्रदान होने की संभावना घट जाती है. ऐसे में मास्‍क पहनना संक्रमण (Infection) से बचने का प्राथमिक और बेहतर उपाय है. अभी तक हुई स्‍टडीज में भी सर्जिकल मास्‍क को सबसे बेहतर सुरक्षा कवच माना गया है लेकिन अन्‍य उपलब्‍ध मास्‍क भी उपयोगी हैं, बशर्ते कुछ चीजों का ख्‍याल रखा जाए.

वहीं लोग सर्जिकल मास्‍क लगाने के दौरान भी कई गलतियां करते हैं, जो उन्‍हें बीमारी से बचाने के बजाय संक्रमण के करीब ले जाती हैं. भारत में देखा गया है कि लोग एक ही सर्जिकल मास्‍क को कई-कई दिनों तक इस्‍तेमाल करते हैं, उसे बार-बार छूते हैं. जिससे वायरस से बचाव नहीं हो पाता. बहुत जरूरी है कि सर्जिकल मास्‍क को सिर्फ एक बार इस्‍तेमाल किया जाए.

कपड़े का मास्‍क लगाएं तो अपनाएं ये तरीका

डॉ. गुप्‍ता कहते हैं कि आज भारत में कई तरह के मास्‍क उपलब्‍ध हैं. जिनमें सर्जिकल, एन-95 और कपड़े के मास्‍क शामिल हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्जिकल मास्‍क ही वायरस को रोक सकते हैं, एन-95 मास्‍क (N-95 Mask) भी बेहतर हैं और एयरोसोल्‍स को प्रवेश नहीं करने देते. वहीं कपड़े का मास्‍क भी उपयोगी हो सकता है लेकिन एक शर्त पर कि वह पहले तो थ्री प्‍लाई या थ्री लेयर में होना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां वायरस या बीमारी का खतरा ज्‍यादा है तो वहां सिर्फ कपड़े का मास्‍क काम नहीं करेगा, इसके साथ सर्जिकल मास्‍क पहनना फायदेमंद हो सकता है. पहले सर्जिकल और उसके ऊपर कपड़े का मास्‍क पहनकर लोग कपड़े के मास्‍क को धो सकते हैं और धूप में सुखा सकते हैं, साथ ही उसी सर्जिकल मास्‍क को एक बार और भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

डॉ. गुप्‍ता कहते हैं कि कई बार देखा गया है कि कपड़े का मास्‍क (Cloth Mask) ड्रॉपलेट्स यानि संक्रमण की बड़ी बूंदों को तो रोक लेता है लेकिन यही बूंदे खांसने या छींकने के माध्‍यम से जब बहुत छोटे आकार की होती हैं तो आराम से कपड़े के मास्‍क को क्रॉस कर जाती हैं और व्‍यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे संक्रमण फैल जाता है. ऐसे में सर्जिकल और कपड़े का, दो मास्‍क को एक साथ पहनना भी बीमारी से बचाव का विकल्‍प हो सकता है. लिहाजा ओमिक्रोन वेरिएंट को हराना है तो मास्‍क पहनना होगा. संक्रमण को रोकने का ये सबसे बेहतर उपाय है.

एन-95 को भी लंबे समय तक लगाए रखना नुकसानदेह

एन95 मास्‍क थोड़ा महंगा है और उसे कुछ दिन लगातार भी लगाया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे एक एक महीने तक इस्‍तेमाल किया जाए. इसे भी 4 से 5 दिन तक ही लगाया जा सकता है. इसके बाद इसे डिर्टजेंट डालकर धोना, इसे खराब करना है. इसके बजाय इसे 3-4 दिन धूप में सुखाया जा सकता है और फिर इसे दोबारा इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

