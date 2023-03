बेजान नसों में जान डाल देंगे 5 फूड, खून का प्रवाह रोके नहीं रुकेगा, कोलेस्ट्रॉल की भी होगी छुट्टी

हाइलाइट्स फाइबर सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि नसों में ताकत के लिए भी फाइबर की बहुत अधिक जरूरत होती है कमजोर नसों में जान भरने के लिए विटामिन ई से भरपूर फूड का सेवन करना होगा.

What to Eat to Keep Your Veins Healthy: दरअसल, नसों पर ही हमारे शरीर का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम टिका हुआ है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे शरीर में 96 हजार किलोमीटर नसों का जाल बिछा रहता है. नसों के माध्यम से ही पूरे शरीर में हर कोशिका तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. खून के माध्यम से ही अंग-अंग तक पोषक तत्वों पहुंचता है अगर किसी अंग के पास नसों में दिक्कत हुई तो वहां पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगी. इसका नतीजा यह होगा कि वह अंग ही काम करना बंद कर देगा.

इसलिए कभी भी नसों की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ ऐसे फूड हैं जिनका सेवन करने से नसों की कमजोरी दूर हो सकती है.

कमजोर नसों से क्या होती है दिक्कतें

यूएसए वेंस क्लिनिक के डॉ. यान कात्सनेल्शन बताते हैं कि आमतौर पर नसों में कमजोरी को लोग नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि नसों की कमजोरी से कुछ नहीं होता है. लेकिन अगर नसों में कमजोरी हो जाए तो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता जिसके कारण कई बीमारियां हो सकती है. नसों की कमजोरी के कारण बहुत अधिक थकान होने लगती है और कोई भी शारीरिक काम करने में ताकत नहीं लग पाती है. ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार कम हो जाएगी. नसों की कमजोरी के कारण वेरिकोज वेंस, डीप वेन थ्रोबोफ्लेबिट्स, वेनस अल्सर, एरटेरियोवेनस फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है. इसलिए नसें कमजोर न हो, इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस वाली चीजों का सेवन करना चाहिए.

नसों की कमजोरी दूर करने के लिए ये चीजें खाएं

1. विटामिन सी-नसों में ताकत भरने के लिए विटामिन सी से भरपूर चीजों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए. इसके लिए फूलगोभी, बंदगोभी, स्ट्रॉबेरी, अन्नास, डार्क लीफी वेजिटेबल, स्प्रॉउट, संतरे, बेल पेपर आदि का सेवन रोजाना करें.

2. विटामिन ई-कमजोर नसों में जान भरने के लिए विटामिन ई से भरपूर फूड का सेवन करना होगा. नट्स, बीज वाली चीजें, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, पंपकिन, आम, मछली में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है.

3. रूटीन फूड-रूटीन फूड आपके लिए नया शब्द होगा लेकिन रूटीन फूड उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारा फ्लेवनॉयड हो और यह कलरफुल हो. जैसे बैरीज. इस तरह के फ्रूट में सूजन कम करने की क्षमता होती. इसके साथ ही अनाज, सेब के छिलके, एस्पारैगस, ग्रीन टी, साइट्रस आदि में खूब फ्लेवनॉयड पाया जाता है.



4.फाइबर-फाइबर सिर्फ डाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि नसों में ताकत के लिए भी फाइबर की बहुत अधिक जरूरत होती है. इसलिए फाइबरयुक्त चीजें जैसे कि ओटमील, ब्राउन राइस, हरी पत्तीदार सब्जी, फूलगोभी, एवोकाडो, चियासीड्स, मसूर आदि का पर्याप्त सेवन करना चाहिए.





5.सोडियम कम-ज्यादा नमक कई चीजों के लिए नुकसानदेह है. अगर आप ज्यादा नमक लेंगे तो शरीर में पानी बहुत देर तक बना रहेगा. इससे आपकी नसों के माध्यम से तरल पदार्थों का सर्कुलेशन कठिन हो जाएगा.

